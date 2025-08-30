Прокуратурата ще поиска постоянно задържане на Паскал в ареста

Прокуратурата ще поиска в събота от съда налагане на постоянен арест за Никола Николов-Паскал, който беше екстрадиран от Сърбия в сряда, съобщи БНТ.
По информация на медията срещу Николов са повдигнати общо пет обвинения. Освен за участие в организирана престъпна група, той е обвинен за контрабандата на три тира с цигари и държане на акцизна стока.
Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което по думите му започнало миналото лято. Според адвоката му сам е поискал да бъде екстрадиран у нас.
По делото за участие в организирана престъпна група за контрабанда и пране на пари са обвиняеми и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.
Бря, вече не е старата снимка. Явно от европата са скръцнали със зъби тоя път че да го задържат в ареста.