Прокуратурата вкара светкавично в съда делото срещу бившия вътрешен министър Иван Демерджиев

Бившият министър на вътрешните работи и правосъдието вече е подсъдим след като прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу него. Делото е образувано и разпределено на съдия Величка Маринкова, съобщи "Сега".

Преди самият Демерджиев съобщи, че прокуратурата е променила обвинението му, което става от безстопанственост в умишлено сключване на неизгодна сделка. Твърденията на прокуратурата по фактите остават същите.

Бившият министър беше обвинен заради подписаното на 2 юни 2023 г. допълнително споразумение за увеличаване на цената по договора за изграждане на системата за изготвяне на български лични документи.

Обвинението срещу Демерджиев бе повдигнато само две седмици след като в интервю за Mediapool той разказа подробности за скандала с контрабандния канал в Пловдив. Случаят е следният – полицаи от местния сектор на ГДБОП искат да арестуват заподозрени в контрабанда на цигари докато товарят кашони. В последния момент обаче високопоставен служител им нарежда да се изтеглят. Те не се подчиняват и хващат цигари за над 8 млн. лв.

Анексът към договора за изграждане на системата за нови лични документи е подписан от Демерджиев през лятото на 2023 г., докато беше служебен министър на МВР. С допълнителното споразумение на фирмата-изпълнител се дават още 1.4 млн. лв., сума, която според прокуратурата е дадена в нарушение на закона – без да се извърши пазарна оценка и не по методика, одобрена от министерския съвет.

Поръчката, за която е обвинен Демерджиев, е още от 2018 г. Тя бе спечелена от немския консорциум "Мюлбауер Ай Ди Сървисиз", но заради съдебни обжалвания новите лични документи се забавиха с години.

През 2023 г. Демерджиев подписва допълнително споразумение за изплащане на още пари с аргумента, че цените трябва да се индексират. Че прокуратурата се занимава с този казус се разбра в началото на миналата година.

Докато прокуратурата обвинява Демерджиев за сделката, МВР се хвали колко добре работи системата за нови лични документи.

"За пореден път се вижда каква е независимостта на прокуратурата в България и кой управлява прокуратурата в България, освен че управлява и МВР в последните години. Случаят в Пловдив, който изясних публично и бях длъжен да го изясня, в крайна сметка доста засегна Делян Пеевски, доста му накърни интересите. Така че човек лесно може да си даде отговор на въпроса защо се случва това нещо сега", коментира Демерджиев пред Mediapool, когато му бяха повдигнати обвиненията през април.

Той допълни, че изграждане на системата за нови документи е било едно от условията за приемането на България в Шенген. Индексацията на цените се наложила заради дългото забавяне и пандемията от коронавирус.

"Ако проверите обществените поръчки в държавата ще видите, че поне по 90% от тях има индексиране на цените по същия начин. Това налагаше индексацията. Ние бяхме длъжни да обезпечим издаването на българските документи за самоличност", каза още той.

Демерджиев допълни, че "няколко министри се снимаха с новите лични документи", включително и Калин Стоянов, който в момента е депутат от партията на Пеевски.

Според Демерджиев именно той е направил плащанията по актуализираните цени и ако е смятал, че има нещо нередно, е трябвало да подаде сигнал. Демерджиев твърди, че рикошетът по това дело ще бъде за министъра на Пеевски Калин Стоянов, защото “именно Калин Стоянов е извършил плащания по този договор".

Демерджиев, който е известен пловдивски адвокат, самият Калин Стоянов е извършил безстопанственост, когато е извършил плащания по този договор, който прокуратурата смята за неизгоден.

Наблюдаващ прокурор по делото е бившият зам. градски прокурор Ивайло Петров, за когото Демерджиев обясни, че не му е "виждал очите", защото всички действия се извършват от антикорупционната комисия. "Натискът върху тези хора се вижда", казва бившият министър.