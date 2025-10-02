Прокурор отказа да съди Пеевски за хулиганство

Заместник-градският прокурор на София Дойчо Тарев е отказал да образува наказателно производство за извършено хулиганство от Делян Пеевски, съобщи в четвъртък бившият наказателен съдия и настоящ адвокат Методи Лалов, който сред подателите на сигнала.

“За Пеевски е бързичко. На 23.09 подадохме с Георги Георгиев от БОЕЦ сигнала, 9 дни по-късно има отказ. А гражданите чакат с месеци и години. Прокуратурата отдавна не служи на гражданите. Хулиганство има, конкретни мотиви за обратното Тарев не е съумял да изложи”, коментира Лалов.

Той казва, че постановлението ще бъде обжалвано, за да се даде “възможност и на други прокурори да покажат, че никак не струват”.

На 23 сеептември Методи Лалов и лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев подадоха сигнал до проркуратурата с твърдение, че Пеевски е нарушил обществения ред миналата седмица, когато бе принуден да отиде пеша на работа.

Тогава депутати от ПП-ДБ блокираха входа за коли на парламента, а Пеевски, който по принцип се движи с кортеж от охрана, трябваше да повърви.

Отивайки към парламента, той се скара с протестиращите от ПП-ДБ. На Асен Василев Пеевски заяви:

"Абе, я отивай да те оправят във вас, бе, както оправят по пеньоар, бе! Всички знаем, бе! Айде! Всички знаем, бе! Погледни колко си смешен!"

А на Кирил Петков:

"Ей, крадец, колко пъти ми беше в... Крадец! Айде тичай при парапета, при Лена, бе! При Лена, бе! Наркоман! Тичай при Лена! Наркоман!"

Според Лалов и Георгиев макар Пеевски да се е обърнал към публични личности като Василев и Петков, той все пак е преминал границите на свободното изразяване. Те наричат използвания език "обективно неприличен и унижаващ", а думите му – просташки.

В своето постановление прокурор Тарев пише, че в случая обидите са отправени на база лични взаимоотношения и при това Пеевски не имал за цел да прояви неуважение към обществото, което означава, че това поведение не е хулиганство.