Прокурорка в командировка води делото срещу Коцев, мъжът ѝ "пасе 2 овце на 5000 дка"

Наблюдаващата прокурорка по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев - Велислава Патаринска, е била командирована от Районна прокуратура в Плевен в Софийската градска прокуратура само ден преди ареста на варненския кмет Благомир Коцев - на 7 юли 2025 г. Това показва справка в Регистъра на командированите магистрати към 31 юли, съобщиш електронното издание "Булевард България".
Съпругът на прокурорката е Руслан Патарински, който се оказва, че е земеделски производител - отглеждал овце на общински пасища.
Благомир Коцев е в ареста от 8 юли, а ден по-късно беше обвинен за поискан подкуп. В петък Софийски градски съд за втори път отказа да промени мярката му за неотклонение. Аргументът беше, че макар Коцев да няма риск да се укрие, има вероятност да извърши ново престъпление.
Коя е прокурорката по делото?
Патаринска е назначена през 2022 г. в Районна прокуратура в Плевен след конкурс. Професионалното ѝ развитие като обвинител започва през 2013 г. и преминава през прокуратурите във Видин, Бяла и Русе.
Само три години след назначението ѝ в Плевен Велислава Патаринска е командирована в Софийска градска прокуратура (СГП) ден преди ареста на варненския кмет и веднага поема делото, което има голям политически отзвук и опозицията не случйно определя Коцев като политически затворник.
Съпругът фермер
Съпругът на прокурорката Велислава Патаринска е земеделският производител Руслан Патарински. За 2023 г. и 2024 г. той е получил близо 500 000 лв. субсидии за обработваните над 5200 дка площи. Това коказва справка в регистъра на Държавен фонд "Земеделие".
За Кампания 2023 г. Руслан Патарински е заявил за подпомагане над 5320 дка земеделска земя, от които пасища са над 5180 дка в землищата на селата Брест, Бръшляница, Коиловци, Ленково, Милковица и Мечка, общински пасища в село Асеново и още няколко села в област Плевен. Това става ясно от писмен отговор на земеделския министър Георги Тахов до депутата Любен Иванов от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).
За Кампания 2023 г. на Руслан Патарински са изплатени общо субсидии в размер на 369 959, 59 лв., показва справка в ДФЗ.
Депутатът Любен Иванов посочва, че според сигнала, който е получил, Патарински отглежда 2 животни върху над 5000 дка наети общински пасища. От отговора на министъра не става ясно дали това е така.
Посочено е, че "при направените проверки за допустимост за подпомагане не е установена липса на правно основание на заявените площи". Тази формулировка би трябвало да означава, че овцете не са две, а са повече. Но "по отношение на специфичните проверки по отделните интервенции, за откритите несъответствия са наложени законово предвидените намаления и санкции", пише министър Тахов. Той не посочва в какъв размер е санкцията, но отбелязва, че тя може да се оспори пред съда.
Не е ясно дали Божир Патарински се е възползвал от тази възможност, но от справката в регистъра на ДФЗ е видно, че за 2024 г. изплатената му до момента субсидия е над 120 550 лв., което е около три пъти по-малко спрямо предходната. (Субсидиите за настоящата година обикновено се изплащат през следващата - бел. ред.)
Междувременно Erick Borisov написа в профила си във "Фейсбук", че преди 2 години е бил ощетен от семейството на прокурор Патаринска.
"Нейните синове Людовико и Виторио си берат яко пасища като обезумели в Плевенско - момчета по на 19 - 20 години наемат по 17 000 дка пасища (вкл. и моето пасище) с по 2 регистрирани овце, естествено без да ги обработват. Момчета дето в пряк разговор с единия разбрах, че тe не са животновъди и не знаят за какво става въпрос и ги интересуват само и единствено субсидиите, които не са малко (500 хил. лв. годишно)", пише Erick Borisov.
То и на децата им е ясно, че това е политическа репресия поръчана от двете Прасета. Всичко е съшито с бели конци – от 8-месечното мотаене на шишитурата, през "показанията" на зам.кмета изтекли преди да ги е дал:) и оттеглени от него без умишлено никой да го разпитва отново и да разследва оказания натиск, "неизвестния" депутат за да се предаде делото на послушни прокурорки и подбран съдебен състав, до абсолютно неправомерното държане в ареста на невинен човек, който със сигурност ще осъди данъкоплатците да платят здраво за престъплението на Прасетата. То е ясно като бял ден. Ами няма да мине, зле ще свършите мазни свине:))
В съдебната власт колкото по разровиш толкова повече мирише. Мирише яко на корупция, шуробаджанащина ,некомпетентност и престъпност. ОТВРАТ 80% БОКЛУК
България е една продънена страна, където "бившите" комунисти и тайните ченгета заграбиха всичко и крадят на воля под прикритието на "командировани" съдии и прокурори! Как може този съпруг и неговите потомци да извършват такива далавери и да получават незаконно стотици хиляди лева без да произвеждат нищо! Може би имат само 2 кучета, а овцете са само на книга! Комунягите правят всичко по силите си да дискредитират демокрацията и плодовете на тази дейност са появата в парламента на партийки като Възграждане, Има-Нема такъв народец, МЕЧ-ове и сърпове и т.н.!
Без значение каква е Патаринска, Коцев изобщо не е невинен и жертва, както бълнуват някои, защото има достатъчно доказателства за неговите престъпни действия, получени от изпратените от КПК служители.Три съдебни състава вече се произнесоха по случая, и апелативните съдии ще потвърдят това, ако оная мутреса Лулчева обжалва ареста, тъй че малко са сляпо вярващите в безгрешния Благо, който със сигурност няма да бъде вече кмет - и да го пуснат под домашен арест, ще бъде освободен от поста си.
Изречението наистина изглежда досущ като цитат от обвинителен акт, който съдът е принуден да върне на прокуратурата.
Булгаристан. Прост народ, който се е оставил шайка разбойници да си правят каквото си искат.
"Съпругът на прокурорката Руслан Патарински се оказва е Нейният съпруг" ... ????? - оправете това изречение, моля, че ... населението се обърква...
Руслан, Людовико и Виторио са древни прабългарски имена.
Недейте така. Като гледам снимките обектът на статията не е съвсем за изхвърляне. Не е за учудване, че бързо се е придвижвал в кариерното си развитие особено като знаем, че жените винаги имат един шанс повече.
Фотография на другата овца ила ли :/