Пропагандатори на Пеевски спретнаха грозна свада срещу европейски медийни организации (обновена)

"Шокиран съм от презрението и липсата на уважение към журналистиката в България от страна на политиците и на обществото". Това е основното впечатление, с което си тръгва от България Рикардо Гуртиерес, генерален секретар на Европейската федерация на журналистите - най-големият европейски синдикат на журналистите, представляващ 296 000 журналисти от 44 държави.

Гутиерес бе част от високопоставена тридневна мисия, която посети България, за да проучи състоянието на защитата на журналистиката в страна, която е сред "черните петна" в картата на Европа по въпроса. У нас презрението на политиците към професията, от която се очаква да е "кучето пазач" на обществото от самозабравили се властолюбци, бе обобщено от бившия премиер Бойко Борисов с фразата "мисирки", олицетворяваща стратегията на властта да унищожи професионалната журналистика.

Мисията у нас е по инициатива на Платформата за безопасност на журналистите към Съвета на Европа и Механизма за бързо реагиране при нарушения на медийната свобода (MFRR), създаден от Европейската комисия. Сред партньорските организации са ARTICLE 19, Асоциацията на европейските журналисти (AEJ), Европейски център за свобода на печата и медиите (ECPMF), Европейски съюз за радио и телевизия (EBU), Европейска федерация на журналистите (EFJ), "Индекс за цензура", Международен институт за пресата (IPI), "Репортери без граници" (RSF) и Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT).

Гутиерес и колегите му разказаха за резултатите от срещите си с представителите на държавната власт на пресконференция в БТА в петък, където мисията бе посрещната с провокации от сайтове, представящи се за журналистически, но които дори не са обявили действителните си собственици и финансиране в Публичния регистър на доставчиците на медийни услуги към Министерството на културата. От съдържанието им е видно, че се придържат към наративите на лидера на ДПС "Ново начало" Делян Пеевски.

Министър Мариян Бачев отказал среща с мисията

Всъщност именно министърът на културата Мариян Бачев (ИТН), който в най-голяма степен отговаря за прозрачната медийна среда в България, е единственият висш орган на властта, който е отказал да се срещне с мисията. Именно в ресора на Бачев е изпълнението на т. нар. медийна поправка "Пеевски" от 2018 г., изискваща поддържането на публичен регистър, в който легитимните доставчици на медийни услуги са длъжни всяка година да декларират действителните си собственици, както и всяко получено публично финансиране или средства от международни донори. От август насам България има това задължение и по линия на Европейския акт за свободата на медиите, в чието прилагане страната изостава.

Провокации от сайтове, които не са декларирали собствениците си в МК

След като изнесоха резултатите от мисията си у нас, представителите на международните организации се оказаха под словесна атака от няколко граждани, представящи се за журналисти – Анелия Дукова от "Свободно слово" ("Асмара” ЕООД), Цвети Борисова от "Пик нюз" ЕООД и Николай Караколев.

И "Пик нюз", и "Свободно слово", чието съдържание се придържа към наративите на Делян Пеевски, според Търговския регистър имат общ собственик – Светослав Кантарджиев. Нито "Свободно слово", нито "Пик нюз" са декларирали собствеността или финансите си в Публичния регистър към Министерството на културата, както се изисква от законовата поправка, инициирана от самия Пеевски през 2018 г. В регистъра всяка година се отчитат стотиците спазващи закона медии у нас.

Цвети Борисова от "Пик нюз" попита как е финансирана мисията на международните журналистически организации и получи отговор, че разходите за самолетните билети и транспорта са платени от Съвета на Европа, а заплатите на експертите се плащат от организациите, които те представляват. "Аз получавам заплатата си от членския внос на 75 журналистически организации", отговори Рикардо Гутиерес.

Последва неколкократно питане към представителя на "Репортери без граници" Павол Салай дали Джордж Сорос или фондациите "Отворено общество" финансират организацията, която ежегодно изготвя индекс за свободата на пресата по света. Салай отговори, че в момента няма такова финансиране. През годините "Репортери без граници" е получавала частично финансиране от "Отворено общество", като това e един от често използваните очернящи наративи срещу неправителствения сектор в цяла Европа.

Акцентът на множество настоятелни въпроси на Анелия Дулева от "Свободно слово" ("Асмара” ЕООД) беше доколко мисията е запозната с дейността, включително медийна, на "олигарха Иво Прокопиев" и дали той е "добър олигарх". Въпросите прераснаха в лични нападки и срещу журналиста от БНР и член на АЕЖ Ирина Недева, която водеше пресконференцията. Недева на няколко пъти отговори, че няма добри медийни олигарси и че нито Иво Прокопиев, нито Делян Пеевски могат да са "добри медийни олигарси".

"Всички сме съгласни, че има скрита роля на олигарсите в медиите. Затова трябва да има пълна прозрачност на медийната собственост", отговори Рикардо Гутиерес.

Главният редактор на "Труд" Петьо Блъсков се оплака, че за 35 години, откакто работи в медийния сектор у нас, дори във времената, в които е издавал "най-тиражния вестник - "Телеграф", никога не е бил потърсен от "Репортери без граници", с чиито експерти бил готов да изпие едно кафе и да им разкаже какво се случва с журналистиката в България. Той добави, че не е съгласен с "черната картина на българската журналистика", описвана от международните активисти. "Съветвам ви малко да си разширите кръга на информаторите", призова Блъсков.

Представителите на мисията казаха, че са се срещнали с журналисти, които са имали заплахи за живота, тежки дела, гонени от пресконференции и т. н., но винаги са отворени да влязат в контакт с всеки представител на професията, които иска да им даде обратна връзка.

Властите не отричат проблема, но и не предлагат нищо

Рикардо Гутиерес разказа, че е впечатлен най-силно от тоталното презрение и враждебност към журналистите от страна и на политическия елит, и на обществото. Политици и министерства не отговарят на въпроси, журналисти са словесно атакувани, забранява им се да ходят на публични събития и т. н., разказа активистът. По думите му това отношение ражда и физическото насилие срещу представителите на професията.

В Платформата на Съвета на Европа за безопасност на журналистите за България има 34 активни сигнала.

По думите на Гутиерес в България делът на тормоза и заплахите срещу представителите на професията (50%) е много по-висок от средния за Европа (29%). Докладваните случаи на физическо насилие са 31%, докато в Европа средният процент е 26%.

България има четвъртото най-лошо ниво на защита на работещите журналисти в Европа след това в Гърция, Турция и Сърбия, казаха още международните експерти.

"Властите имаха благоприличието поне да не отрекат констатациите ни", каза още Гутиерес, но уточни, че те не са предложили почти нищо за подобряване на положението. Една от малкото идеи, предложени от президента Румен Радев и и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, била да се увеличат санкциите за атаките срещу журналисти – нещо, което България е обещала да изпълни преди около 10 години.

Трябва защита и срещу вътрешните дела шамари

Най-големите заплахи за журналистите в България са физическите атаки, вербалните атаки и делата-шамари. "Бизнесмени, застрахователни компании, политици и мегистрати са сред най-честните инициатори на дела шамари", заяви Флутура Кусари от Европейския център за свободата на пресата и медиите.

Тя отбеляза, че Министерството на правосъдието е готово да съдейства за въвеждането на евродирективата срещу делата шамари (SLAPPs) у нас, но не по-маловажно е в закона да влезе и препоръката на Съвета на Европа по същата тема, която включва и националните дела шамари. Проблемът е, че евродирективата е задължителна само за транснационалните случаи на подобни дела, а не на вътрешните такива, което е основният проблем у нас.

Кусари призова властите най-сетне да декриминализират клеветата, която макар и вече да не се наказва със затвор, остава престъпление според Наказателния кодекс.

Павол Салай от "Репортери без граници" призова политиците в България да се заемат със спазването на практика на задължителния от август насам Европейски акт за свободата на медиите. По думите му ситуацията около поста на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков в момента е в нарушение на европейския акт.

Четири спешни мерки за защита

Международната мисия предлага на властите у нас четири спешни мерки за защита на журналистите.

Правителството и политиците трябва незабавно да спрат да заплашват журналистите. Българските журналисти заслужават пълно уважение, твърдят представителите на мисията.

Спешно трябва да се създаде единна точка за контакт, към която да се обръщат журналистите под заплаха и която да координира защитата при спешни случаи. България е една от малкото страни, която няма подобно звено, казаха чуждите експерти.

Наказанията за заплахите срещу журналисти трябва да се засилят.