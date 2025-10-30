"Пропагандно шоу". Според експерти ядреният "Буревестник" на Путин е анахронизъм

"Нямащата аналог в света" и "чудодейна" ядрена ракета с "неограничен" обхват, чийто "успешен тест" Владимир Путин и началникът на Генералния щаб Валери Герасимов обявиха на 26 октомври, не е толкова ефективна, колкото ракетите, които Русия вече притежава. Експертите смятат, че "Буревестник" има редица конструктивни недостатъци и по-вероятно е извадена на показ като политическо оръжие.
Съобщението предизвика сред експертите по ракетни технологии и ядрени оръжия по-скоро объркване, отколкото страх, пише The Wall Street Journal. Въпреки твърденията, че "Буревестник" е способен да нанася удари от непредсказуема посока и по този начин да проникне в американската система за противоракетна отбрана, те смятат, че оръжието до голяма степен е анахронизъм. Скоростта му е значително по-ниска от скоростта на звука и подобни ракети все по-често са сваляни в Украйна, защото съвременните системи за противовъздушна отбрана могат да ги засекат. Хиперзвуковите ракети, вече разработени от Русия и Китай, имат по-голяма перспектива.
Друг недостатък е очевидната сложност на "Буревестник", която увеличава риска от повреда. Той има множество задвижващи системи, които трябва да бъдат перфектно синхронизирани за изстрелване и полет: силата на ядрения реактор е недостатъчна, за да изстреля ракетата и да я постави на желаната траектория. Това увеличава стойността и сложността на производството, техническото обслужване и експлоатацията, казва Дъглас Бари, старши сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания. "Учените могат да изградят такова устройство на ръка в лабораторията, но ще може ли да бъде пуснато в производство?"
Според Бари, съветската научна работа по тази тема датира от 50-те години на миналия век и тя "винаги е била вид изследователски и лабораторен проект" без "практическа насоченост".
Карло Масала, професор в университета на Бундесвера в Мюнхен, е по-категоричен. Изявлението на Москва за "Буревестник" е "пропагандно шоу", тъй като идва на фона на ядрените учения на НАТО и решението на Доналд Тръмп да наложи първите си санкции срещу Русия, каза той пред "Дойче веле".
Павел Подвиг, старши научен сътрудник в Института за изследване на разоръжаването към ООН, дава подобна оценка, цитирана от WSJ: "Буревестник" е политическо оръжие. Основната му цел е да позволи на руския президент да твърди пред американския си колега, че Москва може да заобиколи [американските] системи за противоракетна отбрана. Но дори това може да се окаже невярно."
В стратегическо отношение "Буревестник" е странно явление, смята Борис Бондарев, експерт по международни отношения и външна политика. "Всеки рационален противник, при откриване на изстрелване на ядрена крилата ракета, би бил принуден да го разглежда като начало на война и би могъл да нанесе превантивен удар, включително с "конвенционални" междуконтинентални балистични ракети. В резултат на това "Буревестник" губи предназначението си като оръжие на възмездието и се превръща в оръжие за самоунищожение – не физическо, а стратегическо", пише Бондарев в колонка в The Moscow Times.
"Буревестник" може да се превърне в мишена още преди излитане, тъй като ядреният му реактор би излъчвал радиация, откриваема на големи разстояния, включително от космоса, казва Уилям Алберке, бивш служител по контрола на въоръженията в НАТО: "Веднага щом включат този реактор, ще разберем за него."
Наистина, Павел Подвиг и Николай Соков, водещ изследовател във Виенския център за разоръжаване и неразпространение на ядрени оръжия, смятат, че руските учени може би са решили техническия проблем с радиоактивните отработени газове. Няма публично достъпна информация за двигателя, каза Соков пред "Дойче веле": "Очевидно "Росатом" е успял да създаде двигател, който наистина не създава значително радиоактивно замърсяване по време на полет.“
Скоростта и маневреността са основните фактори, осигуряващи успеха на съвременна ракета, казва Алберке. Скоростта на "Буревестник“ не е голяма, а що се отнася до маневреността, ако системата наистина работи както е рекламирано и ракетата може да лети по множество вектори на атака и да бъде контролирана до самия край, това със сигурност прави прихващането ѝ по-трудно, отбеляза Масала.
Но той въпреки това не смята "Буревестник" за "суперракета", срещу която няма противодействие.
Дори и да започне производство на тези ракети, ще бъдат произведени съвсем не много от тях, отчасти защото ще бъдат твърде скъпи, смята Соков. Той и Подвиг са уверени, че въвеждането им на въоръжение няма да промени стратегическия баланс на ядрените сили между Русия и Съединените щати.
Бондарев смята "Буревестник" не толкова за технически пробив, колкото за продукт на пропаганда и отчаяние: "Тази ракета символизира не сила, а слабост, липсата на каквито и да било инструменти за политическо влияние от страна на Кремъл, освен заплахи."
Но дори и те не проработиха в случая с Тръмп. По-добре Путин да се занимава с мира, а не с ракетни изпитания, нали "американските подводници вече са край руския бряг", коментира американският президент новината за "Буревестник".
