Проправиха пътя към много мощните компютри: Трима учени си поделят Нобела за физика

Нобеловата награда за физика бе присъдена на Джон Кларк, Мишел Х. Деворе и Джон М. Мартинис за работата им по квантовата механика, която проправя пътя за ново поколение много мощни компютри.

„Днес няма напреднала технология, която да не разчита на квантовата механика, включително мобилни телефони, камери... и оптични кабели“, заяви Нобеловият комитет.

Съобщението беше направено от Кралската шведска академия на науките на пресконференция в Стокхолм, Швеция.

„Меко казано, това беше изненада в живота ми“, каза професор Джон Кларк, който е роден в Кеймбридж, Великобритания, а сега работи в Калифорнийския университет в Бъркли.

Мишел Х. Деворе е роден в Париж, Франция, и е професор в Йейлския университет, докато Джон М. Мартинис е професор в Калифорнийския университет в Санта Барбара.

Тримата победители ще си поделят парична награда от 11 милиона шведски крони (872 000 британски лири).

Нобеловият комитет призна пробива на тримата физици в серия от експерименти през 80-те години на миналия век върху електрически вериги.

Тунелиране и квантуване

По думите на комитета, отличието е за „откритието на макроскопично квантово-механично тунелиране и квантуване на енергията в електрическа верига“.

Формулиравката звучи озадачаващо, но последиците от окритието са дълбоки и широкообхватни. Електронните устройства, които повечето от нас използват, разчитат на него, а откритията се използват за изграждане на изключително мощни компютри.

„Това е нещо, което води до развитието на квантовия компютър. Много хора работят върху квантовите изчисления, нашето откритие е в много отношения в основата на това“, каза проф. Кларк по телефона на пресконференцията, малко след като научи, че е спечелил, предаде ББС.

Той изглеждаше озадачен, че работата му, завършена преди четиридесет години, е достойна за най-престижната награда в науката.

„Напълно съм изумен. По онова време не осъзнавахме по никакъв начин, че това може да е основата за Нобелова награда“, каза той.

Прекосяване на енергийните бариери

Квантовата механика се отнася до поведението на малки неща в един малък свят. Тя се отнася до това, което частици като електрона правят в субатомния свят.

Професор Кларк и неговият екип са изследвали как тези частици изглежда нарушават правила, като например преминаване през енергийни бариери, които конвенционалната физика смята за невъзможни - нещо, наречено „тунелиране“.

Използвайки квантово „тунелиране“, електронът успява да се промъкне през енергийната бариера.

Тяхната работа демонстрира, че тунелирането може да се възпроизведе не само в квантовия свят, но и в електрически вериги в „реалния свят“.

Това знание е използвано от учените при създаването на съвременни квантови чипове.

„Това наистина е прекрасна новина и е напълно заслужена“, каза професор Лесли Коен, заместник-ректор в катедрата по физика в Imperial College London.

„Тяхната работа положи основите за свръхпроводящи кубити - една от основните хардуерни технологии за квантови технологии", допълва той.

