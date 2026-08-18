"Просто не е справедливо". Скопие изпраща нов посланик в България

Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България, съобщи външният министър на страната Тимчо Муцунски, цитиран от МИА.

"Когато говорим за процедурата за назначаване на посланици и генерални консули, тази информация е класифицирана в определен етап и не можем да коментираме имената", посочи Муцунски.

"Когато става въпрос за посланика в София, процедурата вече е на етап, когато не става въпрос за класифицирана информация и мога да споделя, че нашият посланик в България ще бъде Крум Ефремов - професионален дипломат, един от най-качествените, бих казал, дипломати".

Ефремов е настоящият директор на Дирекцията за икономическо сътрудничество към Министерството на външните работи на Северна Македония. По-рано е бил посланик на страната в Украйна.

По време на пресконференцията Муцунски подчерта, че Скопие и София са в постоянен диалог за преодоляване на отворените въпроси в евроинтеграцията на Северна Македония.

"Има постоянен диалог от момента, когато беше съставено това правителство до днес. Има периоди, когато диалогът е по-интензивен или по-малко интензивен, но няма момент, в който да не дискутираме за намирането на справедливо решение в рамките на позициите, които имаме", посочи външният министър на Северна Македония, цитиран от БТА.

На въпрос дали има сигнали от София, че може да отстъпи от някои от позициите си или дали Скопие е готово да отстъпи, Муцунски подчерта, че "червените линии на нашата държава са свързани с нашите история, идентичност, език и култура".

"Това са нашите линии, които ние представяме в рамките на всеки разговор, който провеждаме. Просто не е справедливо преговорите ни постоянно да зациклят на тема, свързана с идентичността, езика, историята и културата ни. Това са нашите позиции, които са представени многократно и пред нашето общество и пред всички международни фактори", посочи Муцунски и допълни, че Северна Македония очаква гаранции от европейските институции и решение, което да защитава позициите на страната.

Партията на премиера Християн Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ отказва да подкрепи вписването на българите в конституцията, което е основното изискване, за да може Скопие да започне реални преговори за членство в ЕС. Именно заради това Северна Македония бе разделена от Албания по пътя им към ЕС.