"Просто не е справедливо". Скопие изпраща нов посланик в България

Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България, съобщи външният министър на страната Тимчо Муцунски, цитиран от МИА.
"Когато говорим за процедурата за назначаване на посланици и генерални консули, тази информация е класифицирана в определен етап и не можем да коментираме имената", посочи Муцунски.
"Когато става въпрос за посланика в София, процедурата вече е на етап, когато не става въпрос за класифицирана информация и мога да споделя, че нашият посланик в България ще бъде Крум Ефремов - професионален дипломат, един от най-качествените, бих казал, дипломати".
Ефремов е настоящият директор на Дирекцията за икономическо сътрудничество към Министерството на външните работи на Северна Македония. По-рано е бил посланик на страната в Украйна.
По време на пресконференцията Муцунски подчерта, че Скопие и София са в постоянен диалог за преодоляване на отворените въпроси в евроинтеграцията на Северна Македония.
"Има постоянен диалог от момента, когато беше съставено това правителство до днес. Има периоди, когато диалогът е по-интензивен или по-малко интензивен, но няма момент, в който да не дискутираме за намирането на справедливо решение в рамките на позициите, които имаме", посочи външният министър на Северна Македония, цитиран от БТА.
На въпрос дали има сигнали от София, че може да отстъпи от някои от позициите си или дали Скопие е готово да отстъпи, Муцунски подчерта, че "червените линии на нашата държава са свързани с нашите история, идентичност, език и култура".
"Това са нашите линии, които ние представяме в рамките на всеки разговор, който провеждаме. Просто не е справедливо преговорите ни постоянно да зациклят на тема, свързана с идентичността, езика, историята и културата ни. Това са нашите позиции, които са представени многократно и пред нашето общество и пред всички международни фактори", посочи Муцунски и допълни, че Северна Македония очаква гаранции от европейските институции и решение, което да защитава позициите на страната.
Партията на премиера Християн Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ отказва да подкрепи вписването на българите в конституцията, което е основното изискване, за да може Скопие да започне реални преговори за членство в ЕС. Именно заради това Северна Македония бе разделена от Албания по пътя им към ЕС.
Гаранция, че няма никакви разговори между страните и комисията отдавна е в застой !
Странно е това карикатурно представяне на учредителите ни като „5-10 хиляди тюрко - татароподбни братовчеди на османците“. Или намеците за „роднинство“ с народите на изток от Урал, втора категория, „братушки“ на руските „богатири“? И което е тъжното, но зад тази шизофрения и зад тези небивалици, очевидно и очевадно противоречащи на националните ни самочувствие, европейската ни принадлежност и историография, се полагат усилия и от бюджетни институции за популяризирането и развитието им, тема са на …
научни конференции, ТВ дебати. И най-вече за меко казано карикатурното представяне на учредителите ни – 5-10 хиляди кривокраки тюрко-татароподобни и на коне с бръснати глави. Дали тази теза не е била пробутана на Иречек от руските канцеларии?
От 1875г., извинявам с за грешката
Е, Иречек и още един чех доста добри пари са получили от АвстроУнгария за тоя буламач тогава. Но “ханството” не е тяхна заслуга, а на един австр. евреин преди тях. Казвал се е Йохан Тунман, той е изобретил “хановете” и “пра-българите” за нашата история. Станало е три год. след като Паисий Хилендарски написва “История Словено-Болгарская” през 1764г.
И нашите политици купуват имоти в Гърция, никой не купува в Рашистан.
Абе, оня Мицкоски да не е братʼчед на Венци Мицов?!?!???? Щотʼ нали праща хора да палят колите на БГ посолството в Скопие, пък нали и на Венци палиха на сина му колата. Пък фамилията същата, та си викам що пък не? ????????
Още в отделенията учихме една чудна история, разказана от К. Иречек в "История на българите" от 1975г., когато „8 -10 хиляди „татароподобни“ номади с криви крака на коне начело с хан Исперих през 680 г. преминали Дунав, разгромили елитна византийска армия, и дали началото на България“. Има и "героика и блясък" в тази презентация на старите българи от К. Иречек (нарече ги „прабългари“), и доста карикатурност. Тази версия и нейни варианти се тиражира и в наши дни, включ. от учени от БАН. Е, макетата не я харесват,не искат да са "татароподобни", и се свързват с някакво дребно балканско племе, "македони". На кага да се сърдим? На тях, или на К. Иречек?
Родителите му са избирали името от "Именик на българските ханове".
А, БЕ, сине и внуче Мицково. Как можа да изпратиш посланик с фамилия на -ов, а не на -ски? Да се накаже веднага, че не си е сменил фамилията.
20 години се правихте на интересни на гърците. Накрая ви принудиха да си смените името. Нищо не научихте. Нищо , през следващите 20 години дано поумнеете. България бъ.за работа няма , а и национални предатели като Весела Чернева вече нямат думата.