Протест на "Възраждане" настоя за оставката на кабинета "Желязков"

Национален антиправителствен протест, свикан от партия "Възраждане" и няколко граждански организации, се провежда в столицата и още няколко български града, предаде БГНЕС.

Протестиращите носят табели "Запазване на българския лев! Оставка съд затвор за ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ ИТН!", "Духовно възраждане и свобода за България!", "Бъдещето е на суверенните държави", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България", "Унищожаването на лева от мафията е колосален грабеж на народа" и други. Организаторите събират и подписи в подкрепа на провеждането на референдум за запазване на българския лев.

Протестиращите блокираха движението за автомобили на "площад княз Александър I" в София пред БНБ.

"Предвиждаме да свалим правителството и да направим това, което направиха във Франция. И там и тук има огромни икономически промени. В сега един момент икономическата ситуация в нашата страна започва да се променя към по-лошо. Колкото по-рано успеем да свалим това вредно за България правителство, толкова по-добре за българския народ", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и уточни, че посланието на протеста е едно - "оставка на правителството".

Той прикани към "запазване на България" и българския лев и заговори за "срив на еврозоната":

"Франция е в технически фалит, в Германия има рецесия, в Италия има стагнация. Първата, втората и третата икономика в еврозоната в момента се сриват пред очите ни. Ние се качваме на Титаник. Точно поради тази причина и отварящия се огромен бюджетен дефицит, заради инфлацията, огромната корупция, заради липсата на външнополитическа идентичност на това правителство, което нарича българите в Македония малцинство. Основанията за оставката на това българско правителство не са едно или две, те са стотици. Нашият призив е хора, излизайте, обединявайте се и сваляйте това правителство".

Протестът на Възраждане продължи в шествие, като протестиращите се спряха за кратко пред историческата сграда на Народното събрание със скандирания "Оставка". Костадинов призова присъстващите в четвъртък следобед да бъдат отново на площада и да бойкотират парламента, като не допуснат народните представители да излязат от сградата след очакваното гласуване по вота на недоверие.

Шествието продължи през Орлов мост, а после протестиращите се отправиха в посока Национален стадион "Васил Левски" по бул. "Христо и Евлоги Георгиеви".