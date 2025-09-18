Протест "Отпор срещу диктатурата" зачеркна буквата Д

Стотици се събраха в София в четвъртък вечерта на протест "Отпор срещу диктатурата" и вдигнаха множество табели със зачеркната буква "Д" заради думите на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който по-рано сутринта се закани да има нова държава с главно Д. Заплахата му дойде след блокада на парламента от опозиционната коалиция ПП-ДБ. От "Продължаваме промяната-Демократична България" спряха достъпа на автомобили до сградата на Народното събрание заради оставените в ареста варненски кмет Благомир Коцев и бивш зам.-кмет на София Никола Барбутов.
Демонстрацията бе организирана от "Правосъдие за всеки", а събралите се хора държаха плакати с надписи "Оставете ни демокрацията", "Свобода за Благо и Никола", "100% изпълнение на съдебни решения".
Пред множеството говори бившият лидер на „Продължаваме промяната“ и бивш депутат Кирил Петков, която заяви, че за него "Д" е "диктатура", "дерибей", "дебелак".
"Имаме България с главно "Б", каза още Петков.
Адвокат Петромир Кънчев от "Правосъдие за всеки" се обяви против липсата на справедливост, срещу корупцията и завладяната държава.
Пред журналисти депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов коментира, че "и при делото на Барбутов, и при Коцев е видим прокурорският произвол, забавянето на дела нагласяне на съдебни състави, възползвайки се от това, че няма случайно разпределение при мерките за неотклонение. Това което се случва е злоупотреба с правомощията на прокуратуратурата."
Божидар Божанов призова протестиращите да запазят една минута мълчание в памет на загиналия днес по време на служба полицай. Пред хората говори братът на починалия - Самуил Попов от ПП-ДБ, който е кмет на село Бистрица. Той заяви, че екипът на "Бърза помощ" е направил всичко възможно, за да оживее брат му, който е имал сърдечни проблеми, и че линейката е дошла на мястото много бързо.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
14 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
То верно с тая прокуратура стана направи диктатура. За съжаление България се "развива" по руски модел.
Това с буквата "Д" е голяма тъпотия :/ Да бяха нарисували едно прасе на мястото на "Д" :/ Не знам дали са ч_екиджии ,ама не ги бива нито за протест,нито за политика :/
Това държава ли е, свинска кочина ли е? 20 и няколко депутати имат, а НСО пази преялия лидер все едно е най-заслужилия българин за всички времена.
ББ продаде България на ДП
Тия малоумници дори не проумяват, че правят блестяща пиаркампания на Шиши, защото колкото народ мрази Шиши, пет пъти повече мразят пеньоарите и парапетите.Дачков много точно написа, че градската десница напълно си заслужава отношението на Шиши.Кирчо с любов го наричаше Диди, Денков се криеше зад дебелия му гръб по време на протестите, а Мирчев си сваляше гащите на Росенец.
Господине/госпожо, Мисля, че ще Ви е по-лесно да напишете на латиница "Chekedjii" вместо цит. "ЧекЕджии". Така по-лесно ще маскирате Вашето непознаване на българския език и необяснимата злоба струяща от коментарите Ви.
Вече даже не се и крият, че въпросните НПО-та са партийни функционери. Както онзи ден писа един функционер маскиран като "независим журналист" - "По-сериозният ефект от този вот ще бъде самата заявка за по-категорична и гласовита опозиционност, която заедно със засилената протестна активност да доведе до консолидация и разширяване на поддръжниците на ПП-ДБ." Тоест ще организираме повече протести за "полезните", където те да могат да докарат и други такива и така да нагласим още някой роднина на държавна хранилка. Ще цитирам и коментар под статията - "тия направо им се подиграват" ;) Едните се дерат, а другите осребряват хаха!
Да се надяваме, че когато на следващите избори помиярите пУтковисти и мардите ДеБили окончателно бъдат изхвърлени на боклука на Историята, на освободеното място най-после ще се появи истинска проевропейска, реформаторска партия!
Помиярите пУтковисти и мардите ДеБили са по-вредни от герб, пеевски, дъртия лОйнар от сараите, бсп, иZраждане, меч, Vеличие, има такъв Идиот взети заедно! От последните никой не очаква нищо друго освен корупция, "усвояване" на европейски и бюджетни средствауж за строителство на инфраструктура, а също прокарване на пУтюрастки интереси. Първите дискредитират алтернативта на мутро-мафиотския модел и възможноста страната да се развива като модерна европейска нация.