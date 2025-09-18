Протест "Отпор срещу диктатурата" зачеркна буквата Д

Стотици се събраха в София в четвъртък вечерта на протест "Отпор срещу диктатурата" и вдигнаха множество табели със зачеркната буква "Д" заради думите на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който по-рано сутринта се закани да има нова държава с главно Д. Заплахата му дойде след блокада на парламента от опозиционната коалиция ПП-ДБ. От "Продължаваме промяната-Демократична България" спряха достъпа на автомобили до сградата на Народното събрание заради оставените в ареста варненски кмет Благомир Коцев и бивш зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Демонстрацията бе организирана от "Правосъдие за всеки", а събралите се хора държаха плакати с надписи "Оставете ни демокрацията", "Свобода за Благо и Никола", "100% изпълнение на съдебни решения".

Пред множеството говори бившият лидер на „Продължаваме промяната“ и бивш депутат Кирил Петков, която заяви, че за него "Д" е "диктатура", "дерибей", "дебелак".

"Имаме България с главно "Б", каза още Петков.

Адвокат Петромир Кънчев от "Правосъдие за всеки" се обяви против липсата на справедливост, срещу корупцията и завладяната държава.

Пред журналисти депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов коментира, че "и при делото на Барбутов, и при Коцев е видим прокурорският произвол, забавянето на дела нагласяне на съдебни състави, възползвайки се от това, че няма случайно разпределение при мерките за неотклонение. Това което се случва е злоупотреба с правомощията на прокуратуратурата."

Божидар Божанов призова протестиращите да запазят една минута мълчание в памет на загиналия днес по време на служба полицай. Пред хората говори братът на починалия - Самуил Попов от ПП-ДБ, който е кмет на село Бистрица. Той заяви, че екипът на "Бърза помощ" е направил всичко възможно, за да оживее брат му, който е имал сърдечни проблеми, и че линейката е дошла на мястото много бързо.