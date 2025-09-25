Протест "Пеевски=Корупция" блокира движението край паметника на Левски в София

Протест, който започна в ранния следобед пред централата на "ДПС-Ново начало" в София, блокира по-късно движението по бул. "Васил Левски", в близост до който се намира сградата, и кръговото кръстовище около паметника на Васил Левски.

Разпъната беше и палатка, а организаторите на протеста – гражданското движение БОЕЦ, призоваха хората да идват с топли дрехи и палатки. За утре се готви нов протест с блокада на повече кръстовища в София и закана това да се случва и в други градове на страната.

Протестът е под наслов "За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията".

Демонстрантите отново настояха за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев от ареста и отмяна на решението на Министерския съвет, с което се предоставя сградата на ул. "Врабча" 23 на "ДПС-Ново начало".

Сн. БГНЕС

Блокадата е пред офиса на ДПС, тъй като "там е символът на политическата мафия, на срастването на икономическата и политическата олигархия и зависимостите", посочиха .

"Това е държавна сграда, която ние сме платили, която е предоставена с решение на Министерски съвет, на неговите слуги и Главчев и сегашното правителство с негов слугинаж. Ето този огромен дворец е предоставен за ползване на ДПС на Пеевски. Можете ли да ми кажете колко депутати има от София Пеевски, колко общински съветници в София има Пеевски? Мафията вън!", заяви протестиращ пред БНР.

Сн. БГНЕС

Депутати от ПП-ДБ дойдоха пред централата на "ДПС-Ново начало" за подкрепа на протеста. От ДБ бяха съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, а от ПП - депутатите Васил Пандов и Андрей Цеков.

Ивайло Мирчев обяви, че има информация, че Делян Пеевски е извън България.

"Преди три часа излетя с частен самолет за Дубай. Ние очакваме да е тук, пред сградата, пред офиса на партията му, или сред хората, както обещава, да е сред хората. Той сега е решил да е сред дубайските хора. Очевидно има някакви интереси в Дубай. Ясно е на всички, че Пеевски търси ескалация и тъй като Борисов му е казал, че "хвърля кърпата" и подава оставка на правителството, Пеевски днес се е спрял, което не означава, че той в бъдеще ще се спре", каза Мирчев.

Сн. БГНЕС

Божидар Божанов обяви и пред събралото се множество, че ПП-ДБ, че са сезирали Антикорупционната комисия, прокуратурата и НАП за несъответствия в декларираните доходи и съмнения за получаване на средства с незаконен произход:

"Той декларира близо 150 милиона лева доходи от дивидент за последните години, а пък фирмите му всъщност са отчислили или изплатили между 26 и 49 милиона лева, в зависимост от това какво гледаме", допълни той

Организаторите призоваха хората да се съберат утре от 18:30 ч. на протест, отново пред централата на партията.

Сн. БГНЕС