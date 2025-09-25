Протест "Пеевски=Корупция" блокира движението край паметника на Левски в София

Протест, който започна в ранния следобед пред централата на "ДПС-Ново начало" в София, блокира по-късно движението по бул. "Васил Левски", в близост до който се намира сградата, и кръговото кръстовище около паметника на Васил Левски.
Разпъната беше и палатка, а организаторите на протеста – гражданското движение БОЕЦ, призоваха хората да идват с топли дрехи и палатки. За утре се готви нов протест с блокада на повече кръстовища в София и закана това да се случва и в други градове на страната.
Протестът е под наслов "За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията".
Демонстрантите отново настояха за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев от ареста и отмяна на решението на Министерския съвет, с което се предоставя сградата на ул. "Врабча" 23 на "ДПС-Ново начало".
Сн. БГНЕС
Блокадата е пред офиса на ДПС, тъй като "там е символът на политическата мафия, на срастването на икономическата и политическата олигархия и зависимостите", посочиха .
"Това е държавна сграда, която ние сме платили, която е предоставена с решение на Министерски съвет, на неговите слуги и Главчев и сегашното правителство с негов слугинаж. Ето този огромен дворец е предоставен за ползване на ДПС на Пеевски. Можете ли да ми кажете колко депутати има от София Пеевски, колко общински съветници в София има Пеевски? Мафията вън!", заяви протестиращ пред БНР.
Сн. БГНЕС
Депутати от ПП-ДБ дойдоха пред централата на "ДПС-Ново начало" за подкрепа на протеста. От ДБ бяха съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, а от ПП - депутатите Васил Пандов и Андрей Цеков.
Ивайло Мирчев обяви, че има информация, че Делян Пеевски е извън България.
"Преди три часа излетя с частен самолет за Дубай. Ние очакваме да е тук, пред сградата, пред офиса на партията му, или сред хората, както обещава, да е сред хората. Той сега е решил да е сред дубайските хора. Очевидно има някакви интереси в Дубай. Ясно е на всички, че Пеевски търси ескалация и тъй като Борисов му е казал, че "хвърля кърпата" и подава оставка на правителството, Пеевски днес се е спрял, което не означава, че той в бъдеще ще се спре", каза Мирчев.
Сн. БГНЕС
Божидар Божанов обяви и пред събралото се множество, че ПП-ДБ, че са сезирали Антикорупционната комисия, прокуратурата и НАП за несъответствия в декларираните доходи и съмнения за получаване на средства с незаконен произход:
"Той декларира близо 150 милиона лева доходи от дивидент за последните години, а пък фирмите му всъщност са отчислили или изплатили между 26 и 49 милиона лева, в зависимост от това какво гледаме", допълни той
Организаторите призоваха хората да се съберат утре от 18:30 ч. на протест, отново пред централата на партията.
Сн. БГНЕС
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Има много гостуващи тронове от закрития от Митрофанова форум на гласове поради липса на рубли които сега отиват за закупуване на нови китайски органи за Владимир Путин на първо място нов гъст защото стария му е пробит от медведев с чингел докато са играли на Зоя в тила на немците!
Няма модератор. Имат лист от забранени думи и проверяват при пост. Затова е пълно с ne za do we leni, самотни т р ол евр и крадци на никове като Мазния и Мунчо.
Форумът е безобразно натролен и наспамен. Методите са ченгесарски.
Идея: Медиапул да допуска до три безплатни постинга на ден, а който иска пише повече - по десет евро на парче. :) С парите ще могат да си позволят модератор, който своевременно да изтрива несъобразените с условията за участие. :)) За новорегистрирани участници може да има пробен период- допълнителните постинги да струват по 20 евро. :)))
Корупцията да им беше кусура! Просто са некадърни на ен-та степен!
Странно, модераторът на сайта трие ама моменталически, всеки пост, който прецени като "обида", а в същото време допуска подмяната на ник-неймове, от просташкият слугинаж от тролската свинска ферма, копираща методите на тов. Пригожин?!?
Илиана Йотова влиза в ролята на юмрука на Радев, и пак ще има, с вас сме госпожо президент, предишния път само целуна ръката на руския патриарх от КГБ, сега като стане кандидат президент, ще му целуне и онази работа с цел да стане президент.
Василев, Рашков = корупция! Бориславова = фалшификаторка на подписи! Петков = нарушител на конституцията!
изчезвай от форума простакесо на путин, пепа -простакеса, валя и още никове на путински тролове, които сега се надяват на повторение на сценария отпреди 5 години и за него работят във форума.Има ли протести, ще ги намерите тука и по двойки атакуват останалите.