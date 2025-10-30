Протест в Карлово срещу завода на "Райнметал". Общината задвижи проекта

"Това е законово установена процедура. Всеки собственик на имот, който желае да смени предназначението, трябва да получи съгласие на Общинския съвет. Такъв е законът. В случая става въпрос за земя държавна собственост 518 декара. Собственикът е изявил желание тя да бъде отредена за производствени цели", каза той.
По време на дебатите се стигна до напрежение в залата и се наложи общинска охрана и полиция да се намеси, за да може гражданите, влезли в залата да седнат на местата си,съобщи БНР.
Тази сутрин десетки се събраха пред общината в Карлово на протест, организиран от партия "Възраждане" срещу инвестиционното намерение на ВМЗ – Сопот да изгради завод за барут заедно с немския концерн.
Протестът бе под надслов "Не на завод за барут в Община Карлово“.
Според депутата от "Възраждане" Кръстьо Врачев за този парцел няма изготвен ОВОС, не е направено обществено обсъждане и най-важното, ще се замърси Розовата долина.
"Против сме замърсяването на въздуха. Това, което нашите управляващи правят, е направо безочие, наглост. Ами възмущаваме това, че без никой да попитат, някои хора си решават да си оправят частния бизнес. Това е частен бизнес между Бойко и Райнметал. Как няма да ни възмущава? Защо не произвеждаме дронове? Защо най-мръсното все тука в нашата държава?", казаха част от протестиращите.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.