Протест в Карлово срещу завода на "Райнметал". Общината задвижи проекта

Общинският съвет на Карлово реши да започне процедурата за промяна на статута на имота, върху който се предвижда да бъде изграден завод за барут и боеприпаси в землището на село Кърнаре.

Кметът Емил Кабаиванов обясни, че процедурата изисква промяна на статута на земята край Кърнаре.

"Това е законово установена процедура. Всеки собственик на имот, който желае да смени предназначението, трябва да получи съгласие на Общинския съвет. Такъв е законът. В случая става въпрос за земя държавна собственост 518 декара. Собственикът е изявил желание тя да бъде отредена за производствени цели", каза той.

По време на дебатите се стигна до напрежение в залата и се наложи общинска охрана и полиция да се намеси, за да може гражданите, влезли в залата да седнат на местата си,съобщи БНР.

Тази сутрин десетки се събраха пред общината в Карлово на протест, организиран от партия "Възраждане" срещу инвестиционното намерение на ВМЗ – Сопот да изгради завод за барут заедно с немския концерн.

Протестът бе под надслов "Не на завод за барут в Община Карлово“.

Според депутата от "Възраждане" Кръстьо Врачев за този парцел няма изготвен ОВОС, не е направено обществено обсъждане и най-важното, ще се замърси Розовата долина.

"Против сме замърсяването на въздуха. Това, което нашите управляващи правят, е направо безочие, наглост. Ами възмущаваме това, че без никой да попитат, някои хора си решават да си оправят частния бизнес. Това е частен бизнес между Бойко и Райнметал. Как няма да ни възмущава? Защо не произвеждаме дронове? Защо най-мръсното все тука в нашата държава?", казаха част от протестиращите.