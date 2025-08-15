Протест заради задържания кмет на Варна пред ресторант, управляван от Пламенка Димитрова

"Свобода за Варна", "Искаме си кмета","Пламенка в затвора", "Сарафов в затвора", "Пеевски - в затвора" скандираха варненци по време на демонстрация, организиран от инициативата "Правосъдие за всеки във Варна, в знак на протест срещу задържането на Благомир Коцев повече от месец в софийдскиs арест. Причината е подаден срещу него сигнал за корупция от Пламенка Димитрова, собственичка на фирма, която години наред печели обществени поръчка на общината за доставка на храна, но загубила последната.

Хората се събраха пред ресторант на булевард "Приморски", който се управлява от Пламенка Димитрова.

Участниците в акцията казаха, че без конкретни обвинения, Коцев продължава да е в ареста и поискаха справедливост и свобода.