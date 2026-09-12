Протести срещу ветрогенератори и фотоволтаици върху земеделски земи

Протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи имаше днес в Добрич, Русе, Перник и Пловдив.

Организатори на протестите бяха 26 неправителствени сдружения. В Пловдив имаше и мотошествие срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места, съобщи БНТ.

Исканията са за спазване на законодателството. Да не се използват обработваема земя и вододайни зони за изграждане на съоръженията и да се спазват отстоянията от населените места и защитените природни територии като Натура 2000.

Предлага се да има пълен мораториум върху изграждането на нови мощности, докато не се създаде една национална единна карта на изградените мощности.