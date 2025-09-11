Протести в Русе и София заради случая с бития полицейски началник

В Русе и София ще се организират протести след инцидента, при който пострада началника на шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. Седмица след инцидента въпросите около случая остават, а общественото недоволство расте. За побоя бяха обвинени и задържани четирима младежи между 15 и 19 години. Като МВР разпространи различни версии. Преди дни обаче групата “BG Elves” разпространи видеа, които до голяма степен опровергават версиите на МВР и поставят нови въпроси по случая.

Заради общественото недоволство в четвъртък се организират два протеста.

Пред съдебната палата в Русе недоволни граждани ще настояват за обективно разследване на случая и свобода за обвиняемите тийнейджъри, както и за оставки в МВР, включително и тази на полицейския началник в Русе. Протестът ще започне в 18:00.

В събота съдът остави и четиримата младежи в ареста. Двама от тях са обвинени в хулиганство, докато други двама са с обвинения за хулиганство, но и за нанасяне на тежки телесни повреди. Вече имаше призиви за преместване на делото във Велико Търново заради съмнения в безпристрастността и независимостта на Окръжния съд в Русе.



Паралелно с с протеста в Русе, в столицата гражданското движение „БОЕЦ“ организира демонстрация пред сградата на вътрешното министерство. Основното искане на протестиращите е оставката на вътрешния министър Даниел Митов, която беше поискана и от “Продължаваме промяната - Демократична България”.