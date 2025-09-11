Протести в София и Русе заради случая с русенския полицейски началник

С искане за оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, протестиращи се събраха в четвъртък вечер пред сградата на МВР в София и блокираха ул. ,,6-ти септември“ и ул. ,,Генерал Паренсов“. Протестът бе организирано от сдружение БОЕЦ.

Искането ни е свързано и със случая, в който четирима души бяха задържани след нападение над директора на Областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров, каза председателят на БОЕЦ Георги Георгиев. Искаме освобождаване на момчетата от ареста, заяви той. Георгиев посочи, че утре членове на БОЕЦ ще протестират пред Апелативния съд във Велико Търново, където на втора инстанция ще бъдат разглеждани мерките им за неотклонение.

"Случаят в Русе е мерзост и опит да прикрият полицейски началник", каза Георгиев и допълни, че залогът е животът на четирима български младежи.

„Даниел Митов за пореден път доказа, че е абсолютно негоден да ръководи МВР. Както всеки слуга на Пеевски и Борисов, той защитава мутрите и интересите на техните господари. След случая в Русе Митов, вместо да огласи истината, отправи заплахи за полицейщина и репресии към гражданите и изрече куп лъжи, за да скрие позора на полицейския шеф Кожухаров. Тези лъжи обаче могат да провалят съдбите на четирима български младежи и деца, които не заслужават животът им да приключи на 18 и да влязат в затвора заради лъжите на Митов и подобни! И за да остане една пияна мутра на поста си“, заявяват от БОЕЦ.

Протестът в София пред МВР, сн. БГНЕС

На събитието присъства и Николай Денков, съпредседател парламентарната група на ,,Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Гражданите скандираха ,,Оставка", ,,Свобода" и носеха плакати с надписи като ,,МВР-Мутри". Протестиращите хвърляха ролки тоалетна хартия по сградата на МВР и по полицейския кордон.

Какво е станало по време на инцидента с Николай Кожухаров ще стане ясно когато се прегледат записите и се изслушат свидетелски показания, каза Методи Лалов, адвокат на един от арестуваните младежи. Според Лалов две жени, свидетели на случая, са заявили, че Кожухаров се е легитимирал накрая.

Русенци протестираха за освобождаването на четиримата арестувани

Русенци протестираха тази вечер пред Съдебната палата в града с искания за освобождаване на четиримата младежи, арестувани за побоя над директора на Областната дирекция на МВР. Те настояват и за неговата оставка. Сред исканията им е и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да се намеси и делото да бъде гледано извън Русе заради по-голяма обективност.

Старши комисар Кожухаров е в болница след инцидента в нощта срещу четвърти септември. Русенският окръжен съд наложи два дни по-късно мерки за неотклонение "задържане под стража" на четиримата младежи. Те са обжалвани и ще бъдат разгледани утре от Великотърновския апелативен съд.

От Русенския окръжен съд по-рано днес призоваха към отговорност и съблюдаване на обществения ред участниците в протеста.

Около час преди протеста около Съдебната палата в града имаше засилено полицейско присъствие.

"Тук съм да подкрепя моя племенник, като леля и като майка на две момичета. Никой от четирите момчета не е отгледан в агресия, никой от тях не е възпитаван така. Те са много свестни. Той тренира боен спорт, но само защити свой приятел", каза Даниела Котшова - леля на 15-годишния Станислав, който е един от арестуваните за нападението над старши комисар Николай Кожухаров.

"Подкрепям тези младежи, защото утре може да се случи същото и на нашите деца. Мисля, че те са били провокирани онази вечер. Вярвам, че са невинни. Искам истината да излезе наяве и момчетата да бъдат освободени", каза една от протестиращите, Катя Черкезова на 36 години, цитирана от БТА.

Боян Малашев заяви, че е дошъл от Бургас, за да подкрепи арестуваните младежи и да настоява за свободата им. Той добави, че протестът не е политически. Въпреки това имаше и скандирания и призиви срещу вътрешния министър Даниел Митов.

"Искаме да знаем цялата истина, за да може адекватно да се вземат някакви мерки, а не да ни се представят различни версии", каза Петя Дудева - участник в протеста.

Семейство Мустафови попитаха, защо задържаните младежи са изследвани за алкохол и наркотици, а директорът на полицията - не.

Протестиращите скандираха: "Свобода!" и настояваха кметът Пенчо Милков да предостави всички записи от видеонаблюдението в района на инцидента.

Протестът продължи малко повече от час мирно и с изказвания на микрофон пред Съдебната палата в центъра на Русе.