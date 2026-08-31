Протести заради отказа на македонски съд българка да се лекува у нас (обновена)

Протести в подкрепа на македонската българка Ива Михайлова и правото ѝ на спешно лечение в България се проведоха в понеделник пред посолството на Северна Македония в София и сградата на съда в Кочани.

Taм се провежда заседание по делото срещу Михайлова заради участието ѝ в катастрофа, при която има загинал човек. При инцидента пострада и тя, но документите са ѝ отнети от местните власти и тя не може да се лекува в България, както предпочита.

На заседанието в Кочани присъстват и депутати от "Прогресивна България", ГЕРБ, "Демократична България" и "Възраждане". Това е пореденият случай, който напрегна още повече отношенията между Скопие и София.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България - една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите.