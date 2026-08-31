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Протести заради отказа на македонски съд българка да се лекува у нас (обновена)

4 коментара
Кадър от протеста в София, сн. "Фондация Македония"
Протести в подкрепа на македонската българка Ива Михайлова и правото ѝ на спешно лечение в България се проведоха в понеделник пред посолството на Северна Македония в София и сградата на съда в Кочани.
 
Taм се провежда заседание по делото срещу Михайлова заради участието ѝ в катастрофа, при която има загинал човек. При инцидента пострада и тя, но документите са ѝ отнети от местните власти и тя не може да се лекува в България, както предпочита.
 
На заседанието в Кочани присъстват и депутати от "Прогресивна България", ГЕРБ,  "Демократична България" и "Възраждане".
 
Това е пореденият случай, който напрегна още повече отношенията между Скопие и София.
 
Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България - една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите.
 
Произшествието се случва в началото на октомври 2025 г.
 
Решение на Апелативния съд в Щип от 20 август потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение в България, въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, както и на предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.
 
Засега няма отговор на предложението на президента на България Илияна Йотова до президента на Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат в Северна Македония за лечението на Михайлова.  
 
Пред съда имаше протест от хора от Кочани, които подкрепят Ива и смятат, че делото не се гледа справедливо, съобщи БНТ.
 
Десетки се събраха и на протеста пред сградата на македонското посолство в София.
 
Там бе и бащата на Ива - Симеон, който благодари на българите за подкрепата и коментира, че тя е жертва на съдебната система. 
 
Акцията в София е организирана от "Фондация Македония".
 
Присъстващите издигнаха плакати с надписи "Свобода за Ива", "Здравето е право, а не привилегия", "Пуснете Ива да се лекува", "Лечението не може да чака".
 
 
 

Ключови думи

Скопие Ива Михайлова
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4 коментара

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  1. Кая
    #4
    Отговор на коментар #3

    В много отношения си напълно прав — псевдопатриотизма и казуси като този с Камчев са абсолютен позор и наистина нашите „патриоти“ с раздаването на паспорти на килограм нанесоха огромни щети.Проблемът е, че съдебната система в Скопие се възползва от такива казуси, за да наказва избирателно,само защото замесените имат нещо общо с България. Ако си замълчим в този случай, доказваме, че с нищо не се различаваме от тях.Колкото и да е спорна дадена биография, отказът от лечение и избирателното правосъдие нямат място в Европа. ПП Далеч съм от мисълта, че кремълските мунчовци днес са в Скопие съвсем безкористно и чисто морално.

  2. Антон
    #3
    Отговор на коментар #1

    Е тук вече грешиш...
    "Съдебният садизъм" и не само, в Македония е продукт на руски проксита - Карачанов, д-р Врабевски, Джамбазки и др. "патриоти"...
    Дава им депутати, пачки за "доказан" произход и т.н...
    "Доказаните българи" там с бг- паспорт си отварят Шенген...
    Каката е подсъдима за убийство на пътя + няколко ранени и се "сеща", че е българка, щото я чака ефективна...
    По бг ТВ имаше интервю/репортаж с дядото и чичото на каката - и двамата не знаеха

  3. boriana
    #2

    Платена работа. Какви патриоти стават тези македонци като ни нагази злото. Ама като започнат да ги броят се скриват. Тая работа се проточи, а момата има вече здрав вид. С тия евтини номера нито Европа ще спечелим нито македонците ще надмогнем.

  4. Кая
    #1

    Ако в Скопие си мислят, че с подобни балкански номера се "купува" билет за ЕС, явно бъркат Копенхагенските критерии с кремълските — където съдебният садизъм е държавна политика.

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