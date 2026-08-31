Протести заради отказа на македонски съд българка да се лекува у нас (обновена)

Протести в подкрепа на македонската българка Ива Михайлова и правото ѝ на спешно лечение в България се проведоха в понеделник пред посолството на Северна Македония в София и сградата на съда в Кочани.
Taм се провежда заседание по делото срещу Михайлова заради участието ѝ в катастрофа, при която има загинал човек. При инцидента пострада и тя, но документите са ѝ отнети от местните власти и тя не може да се лекува в България, както предпочита.
На заседанието в Кочани присъстват и депутати от "Прогресивна България", ГЕРБ, "Демократична България" и "Възраждане".
Това е пореденият случай, който напрегна още повече отношенията между Скопие и София.
Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България - една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите.
Произшествието се случва в началото на октомври 2025 г.
Решение на Апелативния съд в Щип от 20 август потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение в България, въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, както и на предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.
Засега няма отговор на предложението на президента на България Илияна Йотова до президента на Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат в Северна Македония за лечението на Михайлова.
Пред съда имаше протест от хора от Кочани, които подкрепят Ива и смятат, че делото не се гледа справедливо, съобщи БНТ.
Десетки се събраха и на протеста пред сградата на македонското посолство в София.
Там бе и бащата на Ива - Симеон, който благодари на българите за подкрепата и коментира, че тя е жертва на съдебната система.
Акцията в София е организирана от "Фондация Македония".
Присъстващите издигнаха плакати с надписи "Свобода за Ива", "Здравето е право, а не привилегия", "Пуснете Ива да се лекува", "Лечението не може да чака".
В много отношения си напълно прав — псевдопатриотизма и казуси като този с Камчев са абсолютен позор и наистина нашите „патриоти“ с раздаването на паспорти на килограм нанесоха огромни щети.Проблемът е, че съдебната система в Скопие се възползва от такива казуси, за да наказва избирателно,само защото замесените имат нещо общо с България. Ако си замълчим в този случай, доказваме, че с нищо не се различаваме от тях.Колкото и да е спорна дадена биография, отказът от лечение и избирателното правосъдие нямат място в Европа. ПП Далеч съм от мисълта, че кремълските мунчовци днес са в Скопие съвсем безкористно и чисто морално.
Е тук вече грешиш...
"Съдебният садизъм" и не само, в Македония е продукт на руски проксита - Карачанов, д-р Врабевски, Джамбазки и др. "патриоти"...
Дава им депутати, пачки за "доказан" произход и т.н...
"Доказаните българи" там с бг- паспорт си отварят Шенген...
Каката е подсъдима за убийство на пътя + няколко ранени и се "сеща", че е българка, щото я чака ефективна...
По бг ТВ имаше интервю/репортаж с дядото и чичото на каката - и двамата не знаеха … и "бъкел" български...
Когато Манол Пейков събра дарения за откупуване на къщата на Димитър Талев в Преспа, същите "патриоти" му скочиха - той мошеник, лъже хората за пари, той ще си прави вила и т.н...
Ама - Пейков получи пълен спорт от кмет, местни адвокати, местни стр. техници, местно архитектурно бюро, местен нотариус и...
всичко....
Тази кака е поредната Спаска - Сидеров я домъкна по средата на бракоразводно дело, щото не могат да разделят детето, щото съда лош, дадоха и апартамент в София, писаха я в листа за депутат...и?...
И се сещам за друг "доказан българин", когото Тиквата предложи за почетен консул у нас - Орце Камчев, топ мафиот на Македония, на когото лично е гостувал...
Е, от ЕС повдигнаха вежди, дори питаха Захариева защо като външен министър го е предложила, ама...
Платена работа. Какви патриоти стават тези македонци като ни нагази злото. Ама като започнат да ги броят се скриват. Тая работа се проточи, а момата има вече здрав вид. С тия евтини номера нито Европа ще спечелим нито македонците ще надмогнем.
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В много отношения си напълно прав — псевдопатриотизма и казуси като този с Камчев са абсолютен позор и наистина нашите „патриоти“ с раздаването на паспорти на килограм нанесоха огромни щети.Проблемът е, че съдебната система в Скопие се възползва от такива казуси, за да наказва избирателно,само защото замесените имат нещо общо с България. Ако си замълчим в този случай, доказваме, че с нищо не се различаваме от тях.Колкото и да е спорна дадена биография, отказът от лечение и избирателното правосъдие нямат място в Европа. ПП Далеч съм от мисълта, че кремълските мунчовци днес са в Скопие съвсем безкористно и чисто морално.
Е тук вече грешиш...
"Съдебният садизъм" и не само, в Македония е продукт на руски проксита - Карачанов, д-р Врабевски, Джамбазки и др. "патриоти"...
Дава им депутати, пачки за "доказан" произход и т.н...
"Доказаните българи" там с бг- паспорт си отварят Шенген...
Каката е подсъдима за убийство на пътя + няколко ранени и се "сеща", че е българка, щото я чака ефективна...
По бг ТВ имаше интервю/репортаж с дядото и чичото на каката - и двамата не знаеха …
и "бъкел" български...
Когато Манол Пейков събра дарения за откупуване на къщата на Димитър Талев в Преспа, същите "патриоти" му скочиха - той мошеник, лъже хората за пари, той ще си прави вила и т.н...
Ама - Пейков получи пълен спорт от кмет, местни адвокати, местни стр. техници, местно архитектурно бюро, местен нотариус и...
всичко....
Тази кака е поредната Спаска - Сидеров я домъкна по средата на бракоразводно дело, щото не могат да разделят детето, щото съда лош, дадоха и апартамент в София, писаха я в листа за депутат...и?...
И се сещам за друг "доказан българин", когото Тиквата предложи за почетен консул у нас - Орце Камчев, топ мафиот на Македония, на когото лично е гостувал...
Е, от ЕС повдигнаха вежди, дори питаха Захариева защо като външен министър го е предложила, ама...
Платена работа. Какви патриоти стават тези македонци като ни нагази злото. Ама като започнат да ги броят се скриват. Тая работа се проточи, а момата има вече здрав вид. С тия евтини номера нито Европа ще спечелим нито македонците ще надмогнем.
Ако в Скопие си мислят, че с подобни балкански номера се "купува" билет за ЕС, явно бъркат Копенхагенските критерии с кремълските — където съдебният садизъм е държавна политика.