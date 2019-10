Протестиращият Фейсбук: Агитките и властта са в мрачна симбиоза

Кадрите от протеста в подкрепа на Иван Гешев пред ВСС провокираха карикатуриста Христо Комарницки да напише в профила си във Фейсбук: "За Гешев! Това са хората. Това е дъното – агитките и властта в мрачна симбиоза. После англичаните са ви виновни".

"Трябва да призная, че митингът в подкрепа на Гешев е добре организиран. Непрекъснато докарват нови групички, които заменят отиващите си. Преди малко клас гимназисти се изниза в индианска нишка, а на негово място влиза стройна редица братя роми. За Гешев!

Опитвам се да сметна колко пари струва днешното представление на цирк "България", но не съм наясно с цените", коментира Комарницки.

Към обяд организаторите на протеста призоваха хората, подкрепящи Гешев пред ВСС, да си сложат негова снимка в личните си профили в социалната мрежа.

"Интересно е да е наблюдава как "батките" от митинга за Гешев се разпореждат пред смълчаните и смутени редови полицаи. Веднага се разбира кой командва парада. Добре дошли в Мутроленд", допълни карикатуристът.

Не всички разсъждаваха с такива подробности върху демонстрацията пред ВСС.

Теодор Михайлов пита: Добре де, защо трябва да подкрепяш Гешев, когато той е единствен кандидат? И разбира се, още една иновация - заявяваш протест там, където се очаква протест и полицията те пази и не допуска протестиращи. А ти подкрепяш някой, който няма нужда от абсолютно никаква подкрепа, понеже е единствена кандидатура. One and only както се казва в по-глупави постове тук".

Иван Червенков също задава въпрос: "Да не би в момента да тече държавен преврат?! КПП-та, пропусквателен режим, отцепени райони от столицата. Танковете идват ли?"

Николай Христов призовава хората да запомнят внимателно излъчването на хората от протеста.

"Това идва с Гешев. Това ни чака. Полицията днес охранява тези от нас, защото ние сме терористите, а тези са народът, който е с Гешев срещу олигархията и престъпността ...

С колкото и голяма пропагандна машина да разполагат, тук не става дума за леко поизкривяване, напудряне и украсяване на реалността. Това не може да се покрие и прикрие от никой нормален човек. Освен с огромни количества ишиас. Иначе днес до входа на ВСС се допускат само хора с анцузи. За хората с костюми бяха докарали камионетките за борба с тероризма", написа Христов.

Той казва: "Много трудно ще обясним на следващите поколения как сме допуснали това да се случи на страната ..."