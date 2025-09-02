Протестно автошествие на жителите на "Кремиковци" блокира "Ботевградско шосе"

Жители на село Локорско и столичния квартал "Кремиковци" излязоха на автошествие и мирен протест срещу плана за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на район "Кремиковци", предаде БНР.

Автошествието затвори движението по "Ботевградско шоше“"при Околовръстния път на влизане в София между 18:30 и 19:30. Движението обаче все още е затруднено, защото протестиращите са между платната за движение.

Сборният пункт на протестиращите е бил на площада в квартал "Кремиковци", след което автошествието се е насочило към бул. "Ботевградско шосе".

Протестът е срещу открития добив, замърсяване на околната среда и унищожаване на природните дадености в района. Жителите заявяват, че държат на здравето и спокойния живот на хората и техните деца.

Основна тревога поражда близостта на предвидения терен до жилищната зона на квартал "Кремиковци", който е на около 2 километра от мястото за изграждане на кариера.

Проектът предвижда 25-годишна концесия, като става въпрос за 240 декара горска площ, на чиято защитена зелена площ не може да се извършва стопанска дейност, обясни кметът на района Лилия Донкова, цитирана от "Столицата".

По думите ѝ, цитирани от БНР, в района вече има една кариера от другата страна на квартала, а сега искат да изградят нова.

"Имаме опасения, че по време на работата могат да нарушат целостта на рудника, да засилят свлачищните процеси и че тази кариера още повече ще застраши живота на живеещите в "Кремиковци". Има възможност част от къщите да попаднат вътре", обяснява Донкова.

Тя изрази публична подкрепа за действията на жителите на района и присъства на протеста във вторник.