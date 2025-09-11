Процедурата за довършването на бул. "Тодор Каблешков" е в ход

Столичната община е задействала процедурата за довършването на бул. "Тодор Каблешков" в района на мол "Парадайз". По-голямата част от новоизграденото трасе а готова и се ползва от месеци. Остава да се направят около 80 метра от пътя, които обаче и към момента са частна собственост.

Изграждането на булеварда, който е определян като ключов за разтоварването на трафика от центъра на София, започна още в последния мандат на Йорданка Фандъкова на поста. Оказа се обаче, че изграждането на трасето е стартирало, въпреки че не всички имоти са отчуждени.

Първата заповед за отчуждаването на проблемния терен е издадена през 2021 г., но пада след обжалване в съда.

Така общината и до момента не е успяла да придобие частен терен, през който трябва да минава трасето. Затова в тази част на булеварда колите се движат двупосочно в едното платно, а другото все още е паркинг. Освен него на терена има шоурум, за който наскоро се оказа, че е изграден незаконно.

Всичко отначало

Според главния архитект Богдана Панайотова единственият вариант да се реши казусът беше приемането на нов устройствен план за имота, с който процедурата по отчуждаване да стартира наново. Такъв беше одобрен от Столичния общински съвет в края на юли. Ирично беше записано, че се допуска предварително изпълнение на решението - реализирането му воже да започне дори и да бъде оспорено в съда.

Главният архитект Богдана Панайотова вече е възложила оценка на имота за отчуждаване, съобщиха и тя, и кметът Васил Терзиев в профилите си във фейсбук. Изготвянето на оценка на имота е задължителна стъпка и отнема поне 45 дни заради задължителните обявявания и процедурните срокове, допълват те.

След като оценката е готова, ще бъде издадена и заповедта за принудително отчуждаване. И тя ще е с предварително изпълнение - тоест евентуални дела не би трябвало да спрат процеса, ако то бъде потвърдено при потенциално обжалване. И заповедта за отчуждаване, и предварителното изпълнение обаче могат да се обжалват.

Строителството ще е бързо, но не е ясно кога ще започне

От общината казват, че успоредно с тези процедури ще се подготви и разрешение за строеж за последните метри от булевард "Тодор Каблешков". И то ще е с предварително изпълнение, за да се ускорят процедурите.

След това може да започне и работата на терен, а за дострояването на трасето щели да са нужни 60-70 дни при благоприятно време. Кога обаче реалната работа а терен може да започне към момента не е ясно.

"Довършваме незавършеното и забавеното от предишните управления на града, за да отключим потенциала на София", коментира Васил Терзиев.