Провал и на втория опит за евакуация на Мариупол. Небето над Украйна остава незащитено (Обновява се)

Провали се и вторият опит за евакуация на Мариупол. Зеленски отчаяно моли Запада да затвори небето над Украйна

Вторият опит за евакуация на около 400 000 цивилни граждани от обсадения от руската армия южен украински град Мариупол се провали, както и планираните хуманитарни коридори, съобщи Международният комитет на Червения кръст в неделя следобед. Евакуацията трябваше да започне в 12 ч. по обед местно време и да продължи до вечерта, като в този период да се спазва спиране на бойните действия.

Съветникът в украинското вътрешно министерство Антон Герашченко посочи като причина за провалената евакуация продължаващият обстрел от руска страна, предаде Асошиейтед прес.

Герашченко посочи в чат приложението Телеграм, че планираните евакуации по определените за това хуманитарни коридори са спрени заради нестихващо нападение.

"Не може да има никакви "зелени коридори", защото само болният мозък на руснаците решава кога да започне да стреля и по кого", написа той.

Проруските сепаратисти и Украинската национална гвардия си разменят взаимни обвинения за невъзможността да се осигурят хуманитарни коридори.

Преди ден подобно примирие за Мариупол и съседния град Волноваха отново се провали, което блокира жителите под още обстрели и бомбардировки на руските сили, отбелязва АП.

Местните власти в Мариупол също заявиха, че руски обстрел е осуетил за втори пореден ден евакуацията на цивилни, предаде Ройтерс.

"Изключително опасно е да бъдат извеждани хората в подобна обстановка", заяви общинският съвет на града.

Ръководителят на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин заяви в интервю за ТАСС, че хуманитарните коридори за населението в Мариупол и Волноваха не са заработили заради липса на политическа воля в Киев.

Руският президент Владимир Путин обвини Киев за провалената цивилна евакуация на обкръжения Мариупол. В телефонен разговор с френския президент Еманюел Макрон, той е обърнал внимание на факта, че "Киев все още не изпълнява споразуменията, постигнати по този остър хуманитарен въпрос", се казва в изявление на Кремъл.

Путин заяви, че "украинските националисти" не са позволили на цивилните и чуждестранни граждани да напуснат пристанищния град Мариупол и съседния Волноваха в събота, независимо от обявеното спиране на огъня.

"И паузата в бойните действия отново беше използвана, за да прегрупират силите си", е казал Путин на Макрон.

По информация на организацията "Лекари без граници" ситуацията в Мариупол е катастрофална. Кметът на града Вадим Бойченко нарече случващото се "хуманитарна блокада", наложена от руските войски. Той твърди, че те са изключили всичките 15 електропровода, през които градът се снабдява с електричество. А тъй като топлоцентралите работят с ток, хората в града са оставени на студено.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в телевизионно обръщение, че Русия се подготвя да бомбардира украинския черноморски град Одеса:

"Руснаците винаги са идвали в Одеса. Винаги са усещали в Одеса само топлина. Само искреност. А сега? Бомби срещу Одеса? Артилерия срещу Одеса? Ракети срещу Одеса? Това ще бъде военно престъпление. Това ще бъде престъпление спрямо историята", заяви Зеленски.

След това той продължи обръщението си на руски език с призива:

"Граждани на Русия, за вас това е борба не само за мир в Украйна. Това е борба и за вашата страна. За да живеете по-добре в нея. За свободата, която видяхте. За напредъка, който почувствахте. Ако сега замълчите, след това вместо вас ще говори вашата бедност. А в отговор ще има само репресии. Не мълчете!"

Частите на руската армия настъпват постепенно към черноморския град след нахлуването в Украйна на 24 февруари, като по пътя си превзеха южния град Херсон. Досега Одеса не бе атакувана.

Гражданското летище в град Виница (на около 250 км западно от Киев) е напълно унищожено в резултат на ракетен удар, съобщи Зеленски.

До момента по-голямата част от бойните действия в Украйна се водеха на север и изток от Киев, както и в южните области на страната. Русия твърди, че летището било военно и затова е атакувано.

Според украинската полиция в други части на Украйна има непрекъснат обстрел от страна на руските сили, а в североизточния град Харков е имало и въздушни атаки.

Зеленски отново отправи изключително емоционален призив към световните лидери да се въведе зона забранена за полетинад страната.

"Ние сме хора и ваш хуманитарен дълг е да ни защитите, да защитите хората. И вие може да го направите", каза той.

"Ако не го направите, ако не ни дадете поне самолети, с които да се защитим, има само един извод: Вие също искате ние бавно да бъдем убити", заяви Зеленски.

До момента страните от НАТО отхвърлят идеята за зона забранена за полети над Украйна. Това би означавало пряка конфронтация с руски военни самолети в украинското въздушно пространство и стрелба по тях, ако е необходимо. Според Запада това ще провокира още по- широк конфликт с Русия.

Зеленски освен това призова цивилното население да продължи съпротивата.

"Трябва да излезем, да се бием, навсякъде където има възможност!", каза той в поредното си видеообръщение към украинците. Той наблегна на това, че не трябва да се позволява създаването на украинска територия на още проруски "народни републики" по образец на двете самопровъзгласили се Донецка и Луганска републики.

На хората в тези две области Зеленски каза, че се надява руснаците "да не са изтрили спомените ви с пропагандата си - ако очите ви все още не са затворени от страх, борете се за правата си, за свободата си, за Украйна".

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че в Украйна е имало няколко нападения срещу украински здравни заведения. Има много загинали и ранени, съобщи ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус в Туитър, но не оповести подробности. "Атаки срещу лечебни заведения или здравни работници нарушават медицинския неутралитет и международните хуманитарни закони", каза той.

Русия многократно отрече твърденията, че атакува цивилни обекти.

Хората, които успяха да избягат от Украйна, се насочиха към Полша, Румъния, Словакия и други страни.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в неделя, че руските сили се готвят да бомбардират черноморския град Одеса.

"Ракети срещу Одеса? Това ще е военно престъпление", каза Зеленски по телевизията.

Руското Министерство на отбраната твърди, че руската армия е унищожила "практически цялата" боеспособна авиация на Украйна. Представителят на ведомството Игор Конашенков заяви, че в събота и неделя украинските ВВС са загубили 11 бойни самолета и два хеликоптера, а сега Украйна почти няма бойна авиация. В условията на война е невъзможно да се получи независимо потвърждение на данните, отбелязва Би Би Си.

Освен че няма подкрепа от НАТО за въвеждане на забранена за полети зона над Украйна, страната очевидно няма да получи от източноевропейските страни самолети МиГ-29 съветско производство. По-рано президентът Зеленски отправи призив към съседите в Източна Европа да доставят на страната му изтребители руско производство, с каквито украинските военни са тренирани да летят.

Самолети МиГ-29, които са на въоръжение в полските ВВС, няма да бъдат изпратени в Украйна, стана ясно в неделя. "Полша няма да изпрати свои изтребители в Украйна и няма да разреши използването на нейните ленища", съобщиха от кабинета на полския премиер в официалния микроблог в Туитър, отговаряйки на въпрос на беларуското опозиционно издание NEXTA.

Генералният щаб на полската армия посочва, че всички полски самолети МиГ-29 са в базите си, маркирани със знака на червено-белия флаг на страната.

В съобщението се отбелязва, че Полша оказва "съществена помощ в други области".

По-рано много медии разпространиха новината, че Полша е готова да предаде на Украйна изтребители МиГ, за да получи в замяна от САЩ изтребители F-16. Американският държавен секретар Антъни Блинкен потвърди на пресконференция в Молдова, че между Варшава и Вашингтон се водят активни преговори по въпроса за самолетите, които Полша би могла да предостави на Украйна, но не са набелязани никакви планове и срокове.



Броят на бежанците, бягащи от Украйна, се очаква да достигне днес 1.5 милиона, докато Русия продължава атаките си в 11-тия ден от нахлуването си в Украйна, а Киев настоява за още западна помощ, включително налагане на допълнителни санкции и доставка на оръжие, предаде Ройтерс.

Световната здравна организация потвърди за няколко атаки срещу медицински центрове в Украйна, при които има множество жертви и ранени. Разследват се и други подобни сведения, написа в Туитър ръководителят на СЗО Тедрос Гебрейесус. Атаките срещу медицински обекти и медицински работници е нарушение на международното хуманитарно право, заяви той.

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB