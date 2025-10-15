Проверяват Инфекциозна болница след изгаряния на майка и бебе от UV лампа

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов разпореди проверка след случай на изгаряне на майка и бебе от UV лампа в Инфекциозна болница в София.
Министърът е поискал обяснения от директора на болницата и е разпоредил проверка на място от Изпълнителна агенция “Медицински надзор“. Ще бъде проверявано спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрол на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции.
Здравният министър е възложил на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация.
Той подчерта, че са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба и увери, че достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран.
Майката и петмесечното ѝ бебе с Covid са получили изгаряния на очите от оставена в стаята им ултравиолетова лампа, съобщи Нова телевизия.
По информация на семейството уредът работил няколко часа, въпреки че не трябва да се използва, когато в помещението има хора.
Жената твърди, че от болницата ѝ било отказано съдействие за допълнителен преглед. Затова тя напуснала лечебното заведение по собствена инициатива, заедно с детето. След това потърсила помощ в Александровска болница, където е потвърдено, че детето има увреждания на очите, причинени от продължително излагане на UV светлина.
От Инфекциозна болница съобщават, че са изискани писмени обяснения от дежурните служители в детската клиника.
