Проверяват инцидента с падналото от парашут дете, атракционът бил изряден

Министерството на здравеопазването е разпоредило проверка за работата на медицинските екипи, отзовали се на инцидента с падналото от парашут в морето дете, което почина в понеделник. Осемгодишното момченце от Разлог загина при инцидент по време на парасейлинг на Южния плаж в Несебър, вероятно поради скъсан колан по време на полета над водата.

Прокуратурата разследва случая. Преди ден бяха задържани трима души, които са отговорни за предлагането на атракцията парасейлинг на Южния плаж в Несебър, която доведе до инцидента с фаталния край на 8-годишното момче от Разлог. От прокуратурата съобщиха, че към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е и аутопсия. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали фаталният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

На територията на България това е първата подобна трагедия. По данни на водноспасителната служба подобни инциденти са се случвали единствено в Гърция и Черна гора.

Междувременно кметът на Разлог Кръсимир Герчев съобщи на страницата си във Фейсбук, че всички предстоящи събития в общината се отменят в знак на съпричастност към семейството на загиналото момченце. Става въпрос за официално откриване на изложбата на младия фотограф Дара Цинзова и концертът на Биг бенд - Благоевград в събота. Отменени са и празнични събития във всички населени места в общината, предаде БТА.

МЗ проверява работата на медицинските екипи

По случая е разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция “Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ - Бургас за изясняване на всички обстоятелства около оказаната медицинска помощ.

От здравното министерство отхвърлиха твърденията на очевидци на инцидента, че първата линейка, която е пристигнала на мястото, не е била оборудвана за реанимационни действия.

"Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип", казаха от МЗ.

Назначените проверки целят да установят дали предприетите действия са били своевременни, в каква последователност са извършени и каква е била координацията между отделните звена.

Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ, казаха от МЗ.

По неофициална информация на БНТ до падането на детето от близо 50 метра височина се е стигнало след скъсан колан, който го е прикрепяло за парашута.

Свидетели твърдят, че помощта се е забавила

Свидетели на инцидента разказаха пред телевизията, че първата линейка, която е пристигнала на плажа не е била оборудвана, за да извърши реанимация.

Тихомир Атанасов е бил с дъщеря си на плажа, когато се е случил инцидентът вчера по обед. "Видяхме, че дете беше изведено във видимо тежко състояние, но с основни видими жизнени показатели – дали граничещи със живота, аз не съм медицинско лице, не мога да коментирам", каза Атанасов.

“Същевременно максимално бързо беше започнал реанимационният процес в медицинския реанимационен пункт, който е на плажа", коментира Иван Георгиев, началник на водноспасителната служа на плажа.

Според очевидци линейка е дошла на 20-тата минута.

Лекарят от линейката установи, че няма реанимационно оборудване и няма как да се бори за живота на детето. Наложи се да извикаме втора линейка, която тръгна от Бургас с полицейски ескорт. Но все пак ѝ отне около 40 минути, за да пристигне. За мен лично детето имаше шанс при по-бързи действия от страна на Спешна помощ", заяви Тихомир Атанасов.

От ръководството на Спешна помощ в Бургас обясниха, че твърденията за забавянето на линейката не отговарят на истината и, че нямат специализиран автомобил без оборудване.

"Първата линейка е дошла на 7-та минута от подаване на инцидента през тел. 112, като пояснявам, че първият сигнал за инцидента на нас е подаден като капитан на кораб, паднал от високо с прилошаване. Нашата кола, когато отива на място с фелдшерски екипи и оборудвана, подчертавам, заварва детето. Вторият екип е пратен 10 минути след първия", каза д-р Димитър Желязков, зам-директор на ЦСМП-Бургас.

От Спешна помощ подчертават, че са изпратили втори екип, в който е имало лекар, за да може да окаже по-квалифицирана помощ, въпреки че детето вече е било починало при пристигането на първата линейка. В първия екип е имало само фелдшер. Междувременно, докато трае разследването атракциите на плажа са преустановени.

Морска администрация: Атракционът е проверен в края на юли

От Морска администрация Бургас информираха, че атракционното съоръжение е било проверено преди месец и не са установени никакви нарушения.

"Това е атракция, която я има повече от 20 години по нашето крайбрежие. Последната проверка беше преди месец - на 17-и юли. Не бяха установени никакви нередности", каза капитан Живко Петров, директор на Морската администрация в Бургас, пред Нова телевизия.

Той добави, че не са имали подозрения, че може да настъпи инцидент и посъветва туристите да внимават и да спазват указанията на спасителите на плажа.

От Министерството на туризма посочиха, че трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят неговите правомощия.

"Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои", заяви министърът на туризма Мирослав Боршош, цитиран от пресцентъра на ведомството си.

Министерството на туризма изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол.

Правилата за парасейлинг

Парасейлингът е водна атракция, при която сте прикрепени към парашут, а моторна лодка ви издига над морето, позволявайки да се насладите на гледката от високо. Полетът обикновено трае 8 - 15 минути, а цялото преживяване около 30 - 40 минути.

По време на изживяването получавате кратък инструктаж и необходимата екипировка - спасителна жилетка, парашут и сбруя. Излитането и кацането са плавни и безопасни, а участниците се наблюдават от квалифицирани инструктори.

Обикновено минималната възраст, на която се предлага услугата е 6 - 7 години, като децата под 14 години летят с придружител, а родителите им задължително подписват документ.

Според Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища, която урежда дейностите на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, включително водноатракционни услуги като парасейлинг - услугата "воден парашут" се извършва с високоскоростен плавателен съд, оборудван с платформа, лебедка и подходящ двигател. Това показва проверка на DdrikNews.bg.

Екипажът на плавателния съд трябва да е най-малко от 2 души, като поне единият е инструктор по парасейлинг.

Забранено е използването на парашути с три или повече места. Теглещото въже трябва да е до 80 метра, без възли или усуквания и да се задържа над водата. Всички участници трябва да носят индивидуални спасителни жилетки по време на полета.

На лица под 18 години услугата се предоставя само след подписване на декларация за съгласие от родител или настойник, в която се вписват имената на детето и на родителя. Наредбата не предвижда конкретна минимална възраст за участие, но операторите задължително изискват писмено съгласие от възрастен.

Предоставянето на парасейлинг услуги се извършва единствено в специално определени зони, съгласувани с Изпълнителна агенция "Морска администрация", Щаба по подготовката на военноморските сили и Главна дирекция "Гранична полиция".

Разстоянието между две зони за водноатракционни услуги трябва да е минимум 500 метра.

Управителят на зоната или упълномощено лице провежда задължителен инструктаж на всички участници, които подписват декларация, че са запознати с правилата за безопасност.

Услугите се прекратяват при неблагоприятни хидрометеорологични условия и се извършват само между изгрев и залез слънце.