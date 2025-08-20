"Провокация": Руски дрон падна и експлодира в Полша

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш осъди "провокацията" от страна на Русия, след като през нощта руски дрон падна и експлодира в царевична нива в Източна Полша, без да причини жертви, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"След инцидентите с безпилотни самолети в Румъния, Литва и Латвия, за пореден път сме изправени пред провокация от страна на Руската федерация с руски дрон. Това става в ключов момент, когато преговорите за мир (в Украйна) са в ход", заяви Кошиняк-Камиш пред журналисти в сряда.



Обектът, който падна през нощта в царевична нива в Източна Полша, е дрон "Шахед" руско производство, каза говорителят на полското външно министерство Павел Вронски, цитиран от Ройтерс.



Полша следи с особено внимание обектите, навлизащи във въздушното ѝ пространство, откакто заблудена украинска ракета падна в полското село Пшеводув през 2022 г. и причини смъртта на двама местни жители, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Дронът падна и експлодира в района на село Осини в източна Полша, което се намира на около 100 км от границата с Украйна и на 90 км от границата с Беларус,

Според местни жители, експлозията е станала около полунощ местно време, а правоохранителните органи са били уведомени за инцидента след два часа сутринта. На мястото са били открити изгорели метални и пластмасови отломки, разпръснати на 8-10 метра.

В резултат на експлозията никой не е пострадал, но в близките сгради са изпочупени прозорците. Представители на полските въоръжени сили заявиха, че по това време не е било регистрирано нарушение на въздушното пространство на страната. При това безпилотният самолет може да не е бил забелязан от военните, ако е летял на ниска височина, съобщава полският портал Onet.