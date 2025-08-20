"Провокация": Руски дрон падна и експлодира в Полша

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш осъди "провокацията" от страна на Русия, след като през нощта руски дрон падна и експлодира в царевична нива в Източна Полша, без да причини жертви, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"След инцидентите с безпилотни самолети в Румъния, Литва и Латвия, за пореден път сме изправени пред провокация от страна на Руската федерация с руски дрон. Това става в ключов момент, когато преговорите за мир (в Украйна) са в ход", заяви Кошиняк-Камиш пред журналисти в сряда.
Обектът, който падна през нощта в царевична нива в Източна Полша, е дрон "Шахед" руско производство, каза говорителят на полското външно министерство Павел Вронски, цитиран от Ройтерс.
Полша следи с особено внимание обектите, навлизащи във въздушното ѝ пространство, откакто заблудена украинска ракета падна в полското село Пшеводув през 2022 г. и причини смъртта на двама местни жители, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.
Дронът падна и експлодира в района на село Осини в източна Полша, което се намира на около 100 км от границата с Украйна и на 90 км от границата с Беларус,
Според местни жители, експлозията е станала около полунощ местно време, а правоохранителните органи са били уведомени за инцидента след два часа сутринта. На мястото са били открити изгорели метални и пластмасови отломки, разпръснати на 8-10 метра.
В резултат на експлозията никой не е пострадал, но в близките сгради са изпочупени прозорците. Представители на полските въоръжени сили заявиха, че по това време не е било регистрирано нарушение на въздушното пространство на страната. При това безпилотният самолет може да не е бил забелязан от военните, ако е летял на ниска височина, съобщава полският портал Onet.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.