Пулев: Инвестициите и иновациите са на фокус при партньорството ни със САЩ

"Съединените щати са ключов стратегически партньор за България, както в геополитически, така и в икономически план, в редица сектори с висока добавена стойност. Нашата врата е отворена за американския бизнес и сме готови за всякаква форма на взаимодействие", заяви в петък вицепремиерът Александър Пулев. Той проведе среща с президента на Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) Томи Вер Елст и главния изпълнителен директор Иван Михайлов.
В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на икономическото партньорство, привличането на нови инвестиции и насърчаването на иновациите, развитието на изкуствения интелект и технологичния трансфер.
Сред приоритетните сектори бяха подчертани енергетиката, изкуственият интелект, иновациите, технологичният трансфер и развитието на високотехнологични производства. Вицепремиерът отбеляза, че България има потенциал да привлече повече инвестиции с висока добавена стойност, като използва по-активно наличните европейски и национални инструменти.
Пулев добави, че държавата вече е осигурила необходимата институционална архитектура за по-добра координация и по-бързо обслужване на стратегическите инвеститори. По думите му целта е да има ясна точка за контакт за бизнеса и по-ефективна координация между институциите и финансовите инструменти.
"Целим да дадем пълна подкрепа – административна и с ускорено обслужване – на стратегическите партньори. Всякакви насърчителни мерки, процеси и координация, които можем да осигурим", посочи Пулев.
По време на срещата беше поставен акцент и върху стимулирането на иновативните компании и индустрии чрез подходящи насърчителни мерки.
"Проучваме всички видове насърчителни мерки, които са релевантни и приложими в рамките на ЕС, както и в глобален мащаб", заяви Пулев.
Министърът каза, че при подготовката на подобни реформи е необходимо да се прави конкретен анализ на разходите и ползите, така че всяка мярка да бъде обоснована с реални икономически ефекти.
“Вече имаме силен интерес от международни научноизследователски и развойни центрове към България. За нас е важно да развиваме технологичния трансфер и да създаваме реална добавена стойност за българската икономика”, заяви той.
От АмЧам подчертаха значението на стабилността и предвидимостта на бизнес средата за инвеститори. По време на разговора беше изтъкнато, че дългосрочните инвестиционни решения изискват ясни правила, устойчиви политики и предвидима регулаторна среда.
Представителите на бизнес организацията посочиха и необходимостта от запазване на конкурентоспособността на България чрез насърчаване на иновациите и използване на подходящи стимули за бизнеса.
Като ключов инструмент за модернизацията на страната беше обсъден и новият законопроект в областта на публично-частните партньорства. Министър Пулев добави, че рамката трябва да мобилизира както публичен, така и частен капитал и да създаде практически работещ механизъм за реализация на инфраструктурни проекти.
"Трябва да намерим начини да мобилизираме частен капитал, за да извършим цялостна модернизация на инфраструктурата в страната – в енергетиката, транспорта и свързаността. Искаме това да бъде наистина практична и работеща рамка", каза той.
Обсъдени бяха и възможностите за допълнително активизиране на икономическите отношения между България и САЩ чрез организиране на съвместни бизнес делегации и форуми, които да създадат нови възможности за преки контакти между компании от двете държави.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Айде.. на 9ти Септември.. Фабрика.. а би трябвало да са Германия, Франция.. ЕС!