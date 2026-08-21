Пулев: Инвестициите и иновациите са на фокус при партньорството ни със САЩ

"Съединените щати са ключов стратегически партньор за България, както в геополитически, така и в икономически план, в редица сектори с висока добавена стойност. Нашата врата е отворена за американския бизнес и сме готови за всякаква форма на взаимодействие", заяви в петък вицепремиерът Александър Пулев. Той проведе среща с президента на Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) Томи Вер Елст и главния изпълнителен директор Иван Михайлов.

В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на икономическото партньорство, привличането на нови инвестиции и насърчаването на иновациите, развитието на изкуствения интелект и технологичния трансфер.

Сред приоритетните сектори бяха подчертани енергетиката, изкуственият интелект, иновациите, технологичният трансфер и развитието на високотехнологични производства. Вицепремиерът отбеляза, че България има потенциал да привлече повече инвестиции с висока добавена стойност, като използва по-активно наличните европейски и национални инструменти.

Пулев добави, че държавата вече е осигурила необходимата институционална архитектура за по-добра координация и по-бързо обслужване на стратегическите инвеститори. По думите му целта е да има ясна точка за контакт за бизнеса и по-ефективна координация между институциите и финансовите инструменти.

"Целим да дадем пълна подкрепа – административна и с ускорено обслужване – на стратегическите партньори. Всякакви насърчителни мерки, процеси и координация, които можем да осигурим", посочи Пулев.

По време на срещата беше поставен акцент и върху стимулирането на иновативните компании и индустрии чрез подходящи насърчителни мерки.

"Проучваме всички видове насърчителни мерки, които са релевантни и приложими в рамките на ЕС, както и в глобален мащаб", заяви Пулев.

Министърът каза, че при подготовката на подобни реформи е необходимо да се прави конкретен анализ на разходите и ползите, така че всяка мярка да бъде обоснована с реални икономически ефекти.

“Вече имаме силен интерес от международни научноизследователски и развойни центрове към България. За нас е важно да развиваме технологичния трансфер и да създаваме реална добавена стойност за българската икономика”, заяви той.

От АмЧам подчертаха значението на стабилността и предвидимостта на бизнес средата за инвеститори. По време на разговора беше изтъкнато, че дългосрочните инвестиционни решения изискват ясни правила, устойчиви политики и предвидима регулаторна среда.

Представителите на бизнес организацията посочиха и необходимостта от запазване на конкурентоспособността на България чрез насърчаване на иновациите и използване на подходящи стимули за бизнеса.

Като ключов инструмент за модернизацията на страната беше обсъден и новият законопроект в областта на публично-частните партньорства. Министър Пулев добави, че рамката трябва да мобилизира както публичен, така и частен капитал и да създаде практически работещ механизъм за реализация на инфраструктурни проекти.

"Трябва да намерим начини да мобилизираме частен капитал, за да извършим цялостна модернизация на инфраструктурата в страната – в енергетиката, транспорта и свързаността. Искаме това да бъде наистина практична и работеща рамка", каза той.

Обсъдени бяха и възможностите за допълнително активизиране на икономическите отношения между България и САЩ чрез организиране на съвместни бизнес делегации и форуми, които да създадат нови възможности за преки контакти между компании от двете държави.