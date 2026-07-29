Пулев поема "Фонд на фондовете"

Вицепремиерът Александър Пулев поема управлението на Фонд на фондовете. В сряда МС взе решение принципал на държавната фирма да бъде Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. До момента дружеството бе под шапката на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

“Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е еднолично акционерно дружество с изцяло държавно участие в капитала, учредено въз основа на и в изпълнение на Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 22 юли 2015 г.

Основният предмет на дейност на дружеството е изпълнението на финансови инструменти, прилагани по фондове, механизми, програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, за програмните периоди 2007 - 2013 г., 2014 - 2020 г., 2021 - 2027 г. и следващите програмни периоди.

Извършената промяна не засяга правосубектността на дружеството, неговия капитал, предмета на дейност и органите на управление, нито действителността на сключените финансови споразумения с управляващите органи на програмите, оперативните споразумения с финансовите посредници и договорите с крайните получатели, съобщават от пресцентъра на МС.