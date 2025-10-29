Пускат парното в София, но без яснота за изчислението на сметките

Столичната "Топлофикация" ще пусне парното следващата седмица.

Няма обаче яснота как ще се изчисляват сметките, след като Съдът на Европейския съюз отмени формулата за пресмятането на сградна инсталация на прага на отоплителния сезон.

Около 5 - 7 ноември ще има парно в София

Предвиждаме около 5 - 7 ноември да пуснем парното, съобщи Петър Петров, директор на "Топлофикация София", който беше на заседанието на парламентарната комисия по енергетика, предаде БТА.

В този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура под 12° и прогноза за дългосрочно застудяване на Националния институт по метрология и хидрология (НИМХ), посочи той.

Шефът на "Топлофикация" призна, че е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12°, но парното не е било пуснато, защото прогнозата на НИМХ не е била за дългосрочно застдуяване.

Стотици столичани мръзнат, като някои от тях са се оплакали от липсата на парно. Отговорът на "Топлофикация" е, че парното може да бъде пуснато във всеки блок и по-рано, ако бъде представено от домоуправителя решение на етажната собственост за това.

Относно ремонта в столичния квартал "Дружба 2", шефът на "Топлофикация" заяви, че целта е той да приключи през ноември и топлоподаването да бъде възстановено.

През следващите дни - от 31 октомври до 5 ноември, времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо, сочи прогнозата на НИМХ. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 3° и 8°, а максималните - между 17° и 22°.

Варианти за такса "сградна инсталация"

Междувременно в Министерството на енергетиката се събраха на среща, за да обсъдят вариантите за промяна на формулата за изчисляване на таксата за сградна инсталация. В срещата участваха експерти от ведомството на Жечо Станков, шефовете на топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение.

Промяната на формулата се налага след като миналата седмица Съдът на ЕС отмени начина за изчисляване на сградна инсталация в топлофицирани сгради.

Сагата с таксата за сградна инсталация се точи от години. Европейският съд прие, че няма проблем всеки абонат в блока да плаща за отдадената от тръбите и инсталациите топлина, но това трябва да става прозрачно, като точно се отчита индивидуалното потребление.

От съобщението на енергийното министерство не става ясно как ще се пресмята таксата. Предложено е изчисляването на сградната инсталация да се обвърже с класа енергийна ефективност на сградата, защото Решението на ЕС посочва, че оспорваната формула не отчита параметри, свързани със специфични характеристики на сградите.

Заместник-министърътът на енергетиката Красимир Ненов обещава решението за изчисляването на такса "сградна инсталация" да е "балансирано". Така ще се гарантират "справедливи сметки" без да бъдат ощетявани нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия, посочват от енергийното министерство.

През следващите дни се очаква на нова работна среща да бъде предложен работещ вариант за решение за сметките за парно.