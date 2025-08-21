Пускат последния участък на магистрала "Европа" през септември

Последният участък от магистрала "Европа" от Сливница до София (16.5 км) ще бъде пуснат за движение в средата на септември след близо 2 години закъснение. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той провери на място довършителните дейности по участъка заедно с председателя на ресорната парламентарна комисия и бивш регионален министър Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и ръководството на пътната агенция.
Строителството на магистрала "Европа" (63 км), която свързва София със сръбската граница, беше наречена "спящата" от бившия регионален министър арх. Иван Шишков, заради забавеното ѝ строителство. Аутобанът е част от европейската транспортна мрежа.
Изграждането на 63 км магистрала започна по времето на третото правителство на Бойко Борисов, който обещаваше да е готовма още през 2012 г.
Изграждането на последния участък се забави по вина на държавата заради отчуждителни процедури и преработка на планове. Финансирането беше по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. и трябваше да бъде завършена най-късно през 2023 г.
Участъкът от магистрала "Европа" (от км 32+447 до км 48+903) преминава по изцяло ново трасе между Сливница и Софийския околовръстен път и ще се влива в Северната скоростна тангента.
Изградени са 5 подлеза, 2 надлеза, 2 моста и 1 виадукт, както и четири пътни връзки и два пътни възела - "Костинброд" и "Мрамор".
Изпълнител на строителството е ДЗЗД "Европа-2022", в което участват "ГБС Инфраструктурно строителство" АД, "Главболгарстрой интернешънал" ЕАД и "Обонато Билд" ЕООД. Стойността на договора с тях беше 266 959 487,34 лв. с ДДС, но най-вероятно цената е актуализирана заради забавеното изпълнение по вина на държавата.
Строителният надзор се осъществява от ДЗЗД "Европа" с участници "Пътинвест-инженеринг" АД, "Стройнорм" ЕООД и "Ер Джи Консултинг" ООД. Техният договор е за 5 599 999,20 лв. с ДДС.
Гарантирано от ГЕРБ! ;)
Дотук добре. Ясно ли е кога започва ремонтът?