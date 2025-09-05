Пуснати са още билети за горещото шоу на Енрике Иглесиас в София

Близо две седмици преди излизането на супер звездата на латино музиката Енрике Иглесиас на столичния стадион "Васил Левски", на 20 септември, в продажба са пуснати допълнително билети за третото му поред шоу в София. Това съобщиха от организаторите Fest Team, по чиято покана изпълнителят включва България в малкото си солови изяви тази година и ще изнесе единствения си концерт на Балканите.

Билети на цени от 99 лв. до 300 лв. все още могат да бъдат закупени от мрежата на TicketStation.bg.

Предишното идване на чаровния испанец у нас бе преди седем години. Оттогава досега той издаде албума си Final в две части, обявявайки го за последния си албум, но обяснявайки, че ще продължи да пише песни, без непременно да са "опаковани" по този начин. В него са включени редица вече превърнали се в хитове песни, както и нови парчете като синглите Pendejo и Te Fuiste, в които участва пуерториканският рапър Майк Тауърс.

Сет листът за концерта на Иглесиас в София не е обявен, но очаканията са да разгорещи почитателите си, изпълнявайки най-емблематичните си парчета – както оставащите все така горещи хитове Bailando, Hero, I Like It, така и редица други.

През 2025 г. Иглесиас празнува два юбилея – своята петдесетгодишнина и тридесет години от старта на невероятната си кариера.

За сина на прочутия певец Хулио Иглесиас е съвсем естествено да поеме по стъпките на баща си и още като ученик започва да пише и изпълнява песни в различни ресторанти в Маями с малка група приятели, като всичко това пази в тайна от родителите си.

"Не е като да съм търсил договор за запис тогава", споделя по-късно Иглесиас. "За мен да пея беше бягство, едно от онези неща, които не исках никой да провали", допълва той.

След като завършва гимназия, се записва в Университета на Маями, където възнамерява да учи бизнес, но се отказва след първата година и решава да се изявява под името Енрике Мартинес като дори се представя за певец от Гватемала. Подписва договор с мексиканския звукозаписен лейбъл Fonovisa и през 1995 г. издава дебютния си албум с истинското си име Enrique Iglesias - колекция от леки рок балади, включително хитове като Si Tú Te Vas (Ако си тръгнеш) и Experiencia Religiosa (Религиозно преживяване). През първата седмица от издаването му албумът продава половин милион копия, рядко постижение за албум, записан на език, различен от английски. Албумът е сертифициран като златен и в друга неиспаноезична територия (Португалия) през първата седмица от издаването си. Продава милион копия през първите три месеца и естава платинен в Съединените щати. На следващата година Иглесиас печели множество отличия, включително награда Грами за най-добър латино изпълнител през 1996 г., Артист на годината и Албум на годината на Billboard, както и две награди American Music Awards.

Следващите му албуми Vivir (1997) и Enrique (2000) затвърждават звездния му статут, Сингълът Bailamos (1999) влиза дори във филма "Този див, див запад" с участието на Уил Смит. Най-успешният му албум и досега остава Escape (2001) с абсолютните хитове Escape, Maybe, Don't Turn Off The Lights и Hero.

Следват албумите 7 (2003), Insomniac (2007) и Euphoria (2010|, за да дойде Sex and Love (2014). Със сингли като I'm a Freak с Питбул и Bailando, Sex and Love оглави класацията Hot Latin Songs и стана третият албум на певеца, който влезе в Топ 10 на Billboard 200.

През следващите няколко години Иглесиас се фокусира върху колаборации с други изпълнители като El Perdón с Ники Джам през 2015 г. и Duele el Corazón с Уисин през 2016 г. През 2018 г. Иглесиас си партнира с Bad Bunny за El Baño и отново записва с Питбул за Move to Miami.

Има съвместни изяви не само с Питбул, но и с друга звезда на латино музиката – Рики Мартин, както и с Уитни Хюстън, Лайнъл Ричи и други. Концертите му са зрелищни, със силен емоционален заряд и дълбока връзка с публиката.

С над 180 милиона продадени албума, 154 хита номер едно и 27 песни, оглавили Hot Latin Songs Chart, Енрике Иглесиас е признат от Billboard за най-успешния латино изпълнител на всички времена.

Кариерата на Енрике спокойно може да съперничи на тази на прословутия му баща и дори е титулуван от Billboard като Кралят на латино попа и Кралят на танците.

Само преди месец Енрике и бившата тенис звезда Анна Курникова обявиха, че очакват четвъртото си дете и увеличаване на семейството им, включващо син и дъщеря – близнаци, родени през 2017, и още едно момиче – родено през 2020 г.

Появата на латино звездата на българската сцена ще бъде предшествана от българската група Молец, която за изключително кратко време се утвърди като едно от най-ярките и оригинални явления в съвременната българска музика. Създадено от Юли Славчев и Крис Макаров, дуото впечатлява с характерно звучене – живи инструменти, трап бийтове и поетични текстове. От първото им участие през март 2022 г. пред едва 120 души до разпродадената Арена 8888 две години по-късно, Молец днс имат десет награди на БГ Радио, превръщайки се в най-награждаваната група за една година в историята на церемонията. Дебютният им албум, наречен Албум достига платинен статус.