Путин допусна съвместно управление на Запорожката АЕЦ от Русия, САЩ и Украйна

Русия допуска сътрудничество със САЩ в управлението на Запорожката атомна електроцентрала, която се намира в град Енергодар, окупиран от руски войски, заяви Владимир Путин по време на срещата си със словашкия премиер Роберт Фицо в Пекин.
„Можем да си сътрудничим с американските партньори в Запорожката АЕЦ. По принцип, ние също косвено сме обсъждали тези въпроси с тях“, каза Путин.
Той добави, че това „се отнася и за украинската страна в Запорожката АЕЦ“. „И ако възникнат благоприятни обстоятелства – обсъдихме това с американските си колеги – даже трите страни можем да работим в Запорожката АЕЦ“, каза руският президент, цитиран от Интерфакс.
Запорожката атомна електроцентрала, разположена в Енергодар, беше завладяна от Русия в началото на войната през 2022 г. Формално неин оператор е украинската компания „Енергоатом“, но всъщност тя не контролира работата на централата. Всичките шест реактора на Запорожката АЕЦ са в състояние на „студено спиране“ от 2024 г.
В началото на 2025 г. Доналд Тръмп предложи на Украйна „американска собственост“ върху атомните електроцентрали, което според него би било „най-добрата защита“ за тях. Володимир Зеленски заяви, че не е обсъждал с Тръмп възможността за прехвърляне на Запорожката АЕЦ и други украински централи на Съединените щати.
В края на април 2025 г. руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за CBS News, че Русия не е получила предложение централата да бъде управлявана съвместно от САЩ и Украйна и ако го получи, ще „обясни, че управлението на Запорожката АЕЦ е под юрисдикцията на „Росатом“ и „под надзора на персонала на МААЕ“. „Не мисля, че са възможни някакви промени“, добави Лавров в отговор на уточняващ въпрос.
аз пък не разбрах САЩ какво прави там, където изобщо не им мястото, да си ходят през океаните и да си гледат техните централи/ Но президентът Путин е добросъвестен, отворен за сътрудничество и със САЩ и с Украйна/
Много добра идея, ама не разбрах само Русия какво ще прави там. Няма как краденото да се управлява от ограбените съвместно с крадеца.
тва да не ти е Виена, бе, путч0! - чак през 1955 година успяха да ви прогонят и натирят от ония части на Австрия, които ОЧА-та (дето у нас й е моча-та :-))) ... беше окупирала след съюзника си хитлЭр...