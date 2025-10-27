Путин е излъган от военните, че украинските сили при Покровск и Купянск са обкръжани

Твърденията на началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов, че украинските сили в районите на Покровск и Купянск да обкръжени, са неверни, пишат руски Z-блогъри.

В неделя в присъствието на президента Владимир Путин генералът заяви, че руските войски, настъпвайки в сближаващи се посоки, са обкръжили група от 31 украински батальона (до 5500 бойци на украинските въоръжени сили) в агломерацията Покровск-Мирноград в т.нар. "ДНР" (Донецка област на Украйна), която им е било наредено да "унищожат". Той също така твърди, че руските въоръжени сили са обкръжили Купянск, вкарвайки в "чувал" 18 украински батальона, и са превзели повече от 70% от Вовчанск и няколко други населени места в харковското направление.

Реагирайки на доклада на Герасимов, "Военен осведомител“ пише, че не може да става дума за обкръжение на украинските въоръжени сили край Покровск, тъй като разстоянието между "клиновете" на руските войски на запад и север от града е няколко километра.

"Така са ги обкръжили, че фланговете [на настъпващата групировка] са на почти 6 километра един от друг." Z-каналът "Курсове по тактическа медицина" прави подобно заключение:

Военните кореспонденти подчертават още, че огневият контрол на Русия върху логистичните маршрути до Покровск не означава, че украинските въоръжени сили са обкръжени в района, тъй като относително неголемите украински сили, защитаващи се, по техни данни , на малки групи, се снабдяват с товарни дронове и превозни средства с висока проходимост.

"Може би Герасимов, с бравурните си доклади "на кредит", просто отново бяга пред локомотива, очаквайки реалната ситуация на място скоро да настигне отчетите му", пише "Военен осведомител".

Американският институт за изследване на войната (ISW) също отхвърля твърденията на Герасимов. Според анализаторите, може да се каже със сигурност само, че руските сили са превзели приблизително 23% от Вовчанск. "Ограничен брой руски сили“ са засечени и в източната част на Константиновка (Донецка област). "Кремъл освен това представя превземането на малки селища без оперативно значение като големи успехи... Дроновка, например, обхваща по-малко от 6 квадратни километра, а Плещеевка - по-малко от 4 квадратни километра. И двете са имали население от приблизително 600 души преди войната", отбелязва ISW.

Твърденията на руското ръководство за победи на фронта представляват форма на информационна война на Кремъл, подчертават анализаторите. Целта ѝ е да представи победата на Русия като неизбежна, за да принуди Украйна и Запада "незабавно да отстъпят пред исканията на Русия".

На бойното поле най-сложна е ситуацията в Покровск, заяви снощи президентът на Украйна Володимир Зеленски, но не даде никакъв знак за отстъпление от града.

"Именно там, срещу Покровск, руснаците са съсредоточили основната си ударна групировка - значителен брой окупационни войски. Разбира се, това създава сложна ситуация и в самия Покровск, и във всички съседни райони. Ожесточени боеве се водят навсякъде - и на подстъпите към града, има и диверсанти в града, с логистиката е трудно. Но трябва и занапред да унищожаваме окупаторите, да нанасяме на руснаците възможно най-големи загуби", каза Зеленски.

Киев изпраща подкрепления

Украйна бърза да укрепи позициите си в Покровск, след като малочислени групи руски войници успяха да проникнат в обсадения град със стратегическо значение, заяви днес украинската армия, цитирана от Ройтерс.

На фона на неуспешните усилия на американския президент Доналд Тръмп да посредничи за спиране на огъня в Украйна, руските сили подновиха опитите си да завладеят ключовия логистичен център, казаха представители на украинските власти.

Седми корпус на Десантно-щурмовите войски на Украйна заяви, че през последните дни е укрепил позициите си в Покровск, докато боевете в градски условия продължават.

"Окупаторите, които влязоха в града, не се опитват да се укрепят, а да продължат да напредват на юг", написаха във "Фейсбук" от украинския 7-и корпус. "По този начин врагът иска да разпръсне силите ни и да блокира сухопътните логистични коридори", се допълва в изявлението.

Руското министерство на отбраната днес заяви, че проникналите в Покровск пехотни групи се опитват да стигнато до градската гара.

Русия от месеци се опитва да окупира Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Руската армия смята, че превземането на града е от решаващо значение за поемането на контрола върху цялата Донецка област.

Зеленски каза за американската медия "Аксиос", че по данни на украинското разузнаване руският президент Владимир Путин е заявил в частен разговор, че до 15 октомври Москва ще превземе целият регион Донбас, в който влизат Донецка и Луганска област. Агенция Ройтерс отбелязва, че не могла да потвърди тази информация чрез независим източник.

Украинският проект за картографиране с отворен код "Дийп стейт" (Deep State) миналата седмица разшири обозначената в сиво зона югозападно от Покровск и сега идентифицира като оспорвани около една пета от западните и южните райони на града.

Русия контролира около 75% от Донецка област, а под украински контрол остават близо 6600 квадранти километра.