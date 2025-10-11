Путин хвали Тръмп за усилията му за мир, критикува Нобеловия комитет

Руският президент Владимир Путин похвали усилията на американския си колега Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в Близкия изток и критикува Нобеловия комитет за присъждането на наградата за мир на хора, които "не са направили нищо, за да заслужат" наградата.

"Тръмп определено полага усилия и работи по тези въпроси – за постигане на мир и разрешаване на сложни международни отношения. Най-ясният пример за това е ситуацията в Близкия изток", каза Путин на пресконференция в Таджикистан в петък, предадоха световните медии.

"Дали настоящият президент на САЩ заслужава Нобеловата награда за мир не знам. Но той наистина прави много за разрешаване на сложни кризи, които се влачат от години, дори десетилетия", добави властелинът на Кремъл.

Той обвини Нобеловия комитет, че присъжда наградата си за мир на "хора, които не са направили нищо за мира" - коментари, които дойдоха часове след като комитетът обяви лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо за тазгодишен носител на наградата.

"Според мен тези решения нанесоха огромни щети на репутацията на наградата", каза Путин пред репортери.

Преди него съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков заяви пред държавните медии, че Москва би приветствала Нобелова награда за мир на Тръмп.

Изаказването на Путин изглежда има за цел руският президент да се подмаже на Тръмп, който става все по-хладен към Москва на фона на увъртанията на руския президент за прекратяването на войната в Украйна.

Коментирайки войната в Украйна, Путин каза, че Русия и САЩ "все още могат да постигнат много повече" въз основа на споразумението, което той и Тръмп постигнаха по време на срещата на върха на 15 август в Аляска. Тя беше представена от руския президент като възможност за преодоляване на безизходицата в мирните преговори за Украйна, но завърши без осезаеми резултати.

"Не разкрихме напълно какво е било обсъдено в Анкъридж. Продължаваме да действаме въз основа на тези разговори и не сме направили никакви промени от наша страна", каза Путин след серия от противоречиви изявления от висши руски служители относно това дали "импулсът" от тези преговори е отшумял.

Путин обаче отправи и предупреждение към Вашингтон. На въпрос относно съобщенията, че Тръмп обмисля изпращането на ракети "Томахоук" в Украйна, той обеща, че Русия ще отговори със "засилване на системите си за противовъздушна отбрана" и се присмя на украинския президент Володимир Зеленски, наричайки го "перфекционист" за заплахата му да използва оръжията с голям обсег срещу цели в Русия.

В опит да покаже сила Путин заяви, че Москва подготвя ново оръжие за своите въоръжени сили, повтаряйки епизода от миналата година, когато Кремъл представи експерименталната хиперзвукова ракета "Орешник".

"Мисля, че скоро ще имаме възможността да обявим ново оръжие, което някога представихме. Сега то се развива и тества", каза той без да навлиза в повече подробности.

Путин е на 3-дневно посещение в Таджикистан, което приключва днес. В столицата Душанбе руският президент се срещна с петима лидери на бивши съветски републики в опит Русия да запази влиянието си в Централна Азия чрез споразумения за енергия, включително доставки на газ и изграждане на ядрени реактори.



Тръмп: Мачадо ми се обади

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо му е позвънила и му е казала, че е приела приза в негова чест, предаде Ройтерс.

По-рано Белият дом обяви, че норвежкият Нобелов комитет е поставил "политиката пред мира".

Белият дом разкритикува решението наградата за 2025 г. да бъде присъдена на венецуелската опозиционна лидерка, вместо на Тръмп, за когото имаше интензивна кампания. Самият той многократно изтъкна своите заслуги за редица мирни споразумения.

По регламент американският президент не можеше да получи Нобеловата награда за 2025 г., защото крайният срок за номинациите беше 31 януари тази година.

"Президентът Тръмп ще продължи да съдейства за сключването на мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Белия дом Стивън Чунг.

"Персоната, която всъщност получи Нобеловата награда, ми се обади днес и ми каза "Приемам това във ваша чест, защото вие наистина го заслужавахте", заяви снощи Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

"Много е хубаво да направиш подобно нещо. Аз не съм ѝ казал: "Тогава ми дайте наградата", макар и да мисля, че тя би го направила. Тя беше много приятна", добави американският държавен глава.

В навечерието на обявяването на тазгодишния лауреат на Нобеловата награда за мир със съдействието на Тръмп бе договорен първият етап от мирното споразумение между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", които воюват в ивицата Газа от 7 октомври 2023 г.