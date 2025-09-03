Путин и Ким Чен-ун проведоха разговори след военния парад в Пекин

Руският президент Владимир Путин и севернокорейският държавен ръководител Ким Чен-ун проведоха разговори след края на военния парад в Пекин днес, предадоха световните агенции.
Путин и Ким бяха основните чуждестранни гости на събитието по случай 80-ата годишнина от победата срещу милитаристична Япония, на което по данни на Асошиейтед прес са присъствали общо 26 чуждестранни лидери.
Руският президент и севернокорейският ръководител отпътуваха заедно с официалния автомобил на Путин за преговорите, отбелязва Ройтерс, като се позова на публикация на Кремъл в "Телеграм".
В началото на срещата, която се състоя в държавната резиденция в Пекин "Дяоюйтай", Путин благодари на Ким за приноса на Северна Корея в "борбата с неонацизма", съобщи ТАСС.
Той имаше предвид помощта, оказана от севернокорейската армия за изтласкване на украинските войници, нахлули в руската Курска област през август миналата година.
"По ваша инициатива, както е добре известно, специалните ви части участваха в освобождението на Курска област. Вашите войници се сражаваха смело и героично", обърна се руският президент към севернокорейския лидер.
"Бих искал да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, които понесоха въоръжените ви сили и семействата на вашите военнослужещи. От името на руския народ бих искал да ви благодаря за участието ви в съвместната борба", каза още Путин на Ким.
Готов съм да направя "всичко, което мога, за да помогна" на Русия, заяви в отговор севернокорейският лидер, цитиран от държавната новинарска агенция КЦТА.
Той отбеляза, че сътрудничеството между Пхенян и Москва се е увеличило значително, след като те подписаха през юни миналата година споразумение за партньорство.
Срещата продължи два часа и половина, съобщи ТАСС.
Руският президент и севернокорейският лидер първо разговаряха в присъствието на делегации на страните си в продължение на над един час и половина, след което продължиха дискусиите си на четири очи.
Путин покани Ким да посети Русия, съобщиха от Кремъл.
В отговор севернокорейският лидер обеща да се срещне отново с руския президент в скоро време.
След края на срещата Путин изпрати лично Ким до неговия луксозен автомобил, паркиран пред главния вход на резиденцията. Двамата се ръкуваха и прегърнаха, преди севернокорейският лидер да отпътува.
Ройтерс определя първото известно посещение на Ким в Китай след края на пандемията от ковид като голям дипломатически успех за него.
Лидерите на Китай, Северна Корея и Русия се събраха на едно място за първи път от началото на Студената война.
