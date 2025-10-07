Путин и Си не са договорили цената на газа по "Силата на Сибир 2"

Руско-китайските преговори за изграждането на новия газопровод "Силата на Сибир 2“, за които Владимир Путин и "Газпром" твърдяха, че са довели до "правно обвързващи" споразумения, всъщност не успяха да доведат до споразумение по ключовите параметри на многомилиардния проект.

Според Ройтерс, по време на посещението си в Китай през септември Путин не е успял да постигне споразумение със Си Дзинпин за цената на новите доставки, които се очаква да достигнат 50 милиарда кубически метра годишно. Инвестиционните условия за проекта и началната дата за транспортиране на газ също остават нерешени.

Дори ако бъде постигната сделка догодина, изграждането на газопровода ще отнеме поне пет години, а още толкова ще са необходими, за да се достигне проектният му капацитет, съобщиха пред Ройтерс източници, запознати със ситуацията. Според един от тях, "Газпром" не очаква "Силата на Сибир 2" да достигне планираните си обеми преди 2034-35 г., като доставките са планирани да започнат през 2031 г.

В момента "Газпром" доставя 38 милиарда кубически метра газ годишно за Китай чрез газопровода "Силата на Сибир-1", пуснат в експлоатация през 2019 г. От 2027 г. ще започнат и доставките по далекоизточния маршрут, със скорост от 12 милиарда кубически метра годишно.

Средно, според Министерството на икономическото развитие, газът на "Газпром" струва на Китай 248 долара за хиляда кубически метра тази година. Това е с 38% по-малко от това, което плащат други руски клиенти в страните извън ОНД (402 долара за хиляда кубически метра). Следващата година, според проектобюджета, цената на газа за Китай ще падне до 240 долара, което е с 37% по-ниско от това за други клиенти на „Газпром“ (380 долара).

Износът за Китай компенсира само една пета от предишните доставки на Русия за Европейския съюз, които са намалели 12 пъти от началото на войната в Украйна. През първата половина на 2025 г. "Газпром" достави само 8,8 милиарда кубически метра на европейския пазар, а до края на годината доставките едва ще надхвърлят 16 милиарда кубически метра – максималният капацитет на европейския клон на газопровода „Турски поток“.

Русия не е изпомпвала толкова малко газ за Европа от началото на 70-те години на миналия век. За сравнение, през 1975 г. той е бил 19.3 милиарда кубически метра, а през 1980 г., след сделката "газ срещу тръби" и сключването на голям договор с Германия, е бил 54.8 милиарда. Преди войната с Украйна износът на "Газпром" за Европа достигна пик от 200 милиарда кубически метра.