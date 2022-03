Путин иска украинската армия да се предаде, за да спре ударите срещу Мариупол

Руският президент Владимир Путин каза, че обстрелът срещу обсадения от руснаците украински град Мариупол ще спре, само ако украинските войски се предадат. Путин каза това по време на едночасов телефонен разговор с френския президент Еманюел Макрон във вторник вечерта, обяви Кремъл в сряда.

Според френските представители Путин се е съгласил да обмсили възможността за евакуация на цивилни от града.

Нови сателитни снимки, разпространени от компанията Maxar, показват, че жилищните райони на Мариупол са в руини, както и руски артилерийски оръдия на огневи позции в покрайнините на града.

Satellite images of Mariupol show the devastation from Russian shelling in a residential district of the besieged Ukrainian city. The first picture from Maxar Technologies is from June 21, 2021, and the second is from March 29.



Live updates on the war: https://t.co/fMGSPuW6vI pic.twitter.com/G0iPVLcHQT