Путин изпрати главния си преговарящ за Украйна във Вашингтон да спасява отношенията с Тръмп

След рязката промяна в позицията на Доналд Тръмп, която доведе до налагане на санкции на Роснефт и Лукойл тази седмица и отмяна на срещата на върха с Владимир Путин в Будапеща, Кремъл спешно е изпратил своя ключов преговарящ за Украйна в Съединените щати.

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, който изгради връзки с Тръмп по време на първия му президентски мандат, пристигна във Вашингтон в петък, съобщава CNN, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

Дмитриев, който има семейни връзки с Путин и е женен за близка приятелка на най-малката му дъщеря Екатерина Тихонова, ще проведе разговори с представители на администрацията на Тръмп, за да „обсъдят бъдещето на руско-американските отношения“, каза източник пред CNN. Посещението на Дмитриев във Вашингтон беше потвърдено и от източник на РИА Новости. Според Axios Дмитриев ще се срещне със специалния пратеник на САЩ Стивън Уиткоф в събота.

49-годишният Дмитриев, завършил Харвард и Станфорд, е изправен пред трудната задача да спаси отношенията с американската администрация, които се влошиха след отказа на Путин да прекрати огъня в Украйна.

След продължаващи преговори от зимата насам Тръмп заключи, че Путин просто "го води за носа", съобщиха източници от администрацията пред The Wall Street Journal. Раздразнението на Тръмп достигна своя връх, когато осъзна, че всеки разговор с Путин е последван от нови атаки срещу Украйна. Това повлия на решението за налагане на санкции срещу най-големите руски петролни компании, съобщиха източници на изданието.

Дмитриев беше включен в преговорния екип на Тръмп през февруари, заедно с президентския помощник Юрий Ушаков и ръководителя на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин. Той отлетя за Вашингтон през април, за да промотира съвместни бизнес проекти – от развитието на Арктика до добива на редкоземни метали.

След като Тръмп обяви, че е отменил срещата на върха с Путин, Дмитриев настоя, че подготовката за срещата продължава. Той също така предложи изграждането на тунел под Беринговия проток, който да свързва Чукотка и Аляска. Според Дмитриев, стойността на проекта се оценява на 60 милиарда долара, но има възможност тя да бъде намалена до 8 милиарда долара. Тунелът, каза Дмитриев, ще бъде "символ на единството" между Русия и Съединените щати.