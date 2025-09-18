"Путин ме подведе": Тръмп призна провала на усилията си за бързо прекратяване на войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп призна, че усилията му за бързо прекратяване на войната в Украйна не са довели до очакваните резултати. По време на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър американският лидер заяви, че Владимир Путин го е "подвел", съобщава The Telegraph.
"Съединените щати прекратиха вече седем войни по света и аз си мислех, че прекратяването на войната в Украйна, благодарение на отношенията ми с Путин, ще бъде най-лесното нещо. Но той ме подведе. Той наистина ме подведе", каза Тръмп.
Въпреки това президентът увери, че конфликтът ще бъде решен и изрази увереност, че падащите цени на петрола ще принудят Москва да спре военните действия. Той апелира към британския премиер да използва по-активно ресурсите на Северно море. "Петролът от Северно море е феноменален. Имате огромни активи, които трябва да бъдат използвани", отбеляза Тръмп.
Американският президент заяви още, че Путин "убива много хора, но губи повече, отколкото убива". "Честно казано, руски войници биват убивани по-често от украинските войници", уточни той.
След завръщането си в Белия дом Тръмп активно се опитва да сложи край на войната в Украйна. Той заплаши Москва със санкции и мита, ако Кремъл откаже да прекрати военните действия, и дори определи срокове за прекратяване на огъня. След изтичането на тези срокове обаче, ограничителните мерки така и не бяха приложени. Вашингтон обясни това, като посочи рискове за дипломатическите усилия.
САЩ и ЕС се опитват да се споразумеят за обща стратегия за оказване на натиск върху Русия, като петролът, газът и митническата политика остават ключови инструменти. На 12 септември Тръмп заяви, че е готов да нанесе "силен удар" на Москва чрез санкции срещу руската петролна индустрия и банки.
По-късно американският лидер подчерта, че условието Вашингтон да наложи ограничителни мерки е страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол. Той добави, че е "шокиран" от продължаващата търговия между отделните членове на алианса и Москва, тъй като това подкопава преговорната позиция на САЩ.
Стармър и Тръмп приветстват задълбочаването на "специалните отношения" с инвестиции
По-рано днес Тръмп и британският премиер Киър Стармър приветстваха задълбочаването на "специалните отношения" между двете страни, като заявиха, че поредицата сделки на стойност 250 милиарда лири са направили тези връзки "нерушими", предаде Ройтерс.
В началото на бизнес прием, някои от водещите фигури в бизнеса на САЩ и Великобритания бяха посрещнати от двамата лидери и похвалени за това, че са помогнали за укрепването на връзките чрез инвестиции в сделки в области от технологиите до енергетиката.
Това беше вторият ден от безпрецедентната държавна визита на Тръмп във Великобритания, която американският лидер описа като "изключителна чест", след като се наслади на ден, изпълнен с помпозност и церемонии, включително "фантастичен" държавен банкет в Уиндзорския замък с крал Чарлз.
Седнали един до друг в шатра в парка на Чекърс, извънградска резиденция на Стармър, британският премиер и Тръмп отпразнуваха представянето на рекордния пакет от 150 млрд. паунда (205 млрд. долара) американски инвестиции във Великобритания, част от по-широк пакет от 250 милиарда паунда, който според официални представители ще бъде от полза и за двете страни.
Тръмп приветства "нерушимата връзка" с Великобритания
"Това е велик ден за специалните отношения", каза Стармър, благодарейки на бизнес лидерите, сред които бяха главният изпълнителен директор на "Енвидия" Дженсън Хуанг и Ема Уолмсли от Джи Ес Кей.
Тръмп беше също толкова развълнуван. "Връзките между нашите страни са безценни. Направихме някои неща, които финансово са чудесни и за двете страни. Мисля, че връзките между нас са нерушими, независимо от това, което правим днес. Мисля, че са нерушими."
Ройтерс посочва, че Стармър може би се е примирил с факта, че няма да получи по-нататъшно намаление на митата върху стоманата, но беше готов да се застъпи за по-широки споразумения, включително нов технологичен пакт с компании от "Майкрософт" до "Енвидия" и "Оупън Ей Ай", които обещават 31 млрд. паунда (42 млрд. долара) и 100 милиарда паунда от "Блекстоун".
Украйна и Газа
Стармър също така се опитва да насочи вниманието към външната политика, надявайки се да убеди американския лидер да предприеме по-решителни действия срещу Русия заради пълномащабната ѝ инвазия в Украйна.
"Днес обсъдихме как можем да укрепим отбраната си, да подкрепим още повече Украйна и да увеличим решително натиска върху Путин, за да го накараме да се съгласи на трайно мирно споразумение", каза Стармър пред журналисти по време на днешната си среща с президента на САЩ.
Тръмп зарадва Европа в края на миналата седмица, когато нарече Русия "агресор" във войната, но също така изисква Европа да спре всички покупки на руски петрол, преди да се съгласи да наложи по-тежки санкции на Москва, припомня Ройтерс.
Тръмп също така разкритикува някои европейски страни за решението им да признаят палестинската държава като "поощрение за "Хамас", въпреки че той заяви пред репортери, че не му пречи Стармър да "заеме позиция".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
37 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Оранжевото какаду е агент Краснов! Кво очаквате?
Нищо не знаеш, пръдня с пръски си, вече те изпитах практически и доказах какво си ;) Зер, зорлем искаш още от същото, ще си го получиш палав ненаситнико :))))))))))
Съвсем скоро щи си наложи сички българятси да си издбръснити и да си зъпашити , за да си представити пред своят НАТУвски фейлтвибел на Украинско-Курската граница , за да бъдате тренирани в избиването на руслями чрез изтърбушвани!????
Пак повтарям, нEдоисрано лайNo такова, какво общо има всичката тази дриSня дето си изписал? Казах да си избереш квартала, където да те изпратя, знам добре кое къде е, но не съм сигурен ти от кой пол се индефицираш, или толкова си отблъскващ и грозен, че няма значение за тебе ? Мога да се сеRa върху гроба ти с охота , долно гнусно племе.
Смени я най-накрая тая точка като ник, само аз така ти разширих халкатя отзад, че ти трябва вече О⁹
Ами в Пловдив булевард Цариградско щосе е граничен на Столипиново, по него се излиза в източна посока от града. Разбираш ли тъпотията и невежеството си, клета нелепост надупена щедро.
Тъп е баща ти, където те е създал и клетата ти майка, която се е напъвала да те "пръхне" , за да трошиш и дишаш въздуха ми?! Цариградско, какво го намесваш в спора без неандерталец с промит джендърски мозък?
СтолипИново, се пише, тъпако неграмотен, всъщност познавам професионално и двата квартала, нищо особено като риск за това, което си мислиш, че може да ми се случи. В Столипиново има по-мръсни и неприятни части, което е нормално донякъде след като е най-голямото гето на Балканите. Знаеш ли тъпако как се казва бензиностанцията на входа откъм Цариградско шосе ;) не разбира се, просто си тъп ползвател на символа Столипиново, ама при мен удряш със събути гащи и разтворени широко бузи.
Да ти еее ппп ммм , малък жалък педаL ? Айде аргументирай се, като мъж бе, би ли УМРяЛ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА КАУЗА наречена чест и достойнство да умреш за нещо, което ще го има и след това, дай ми факти бе нищожeстVO? Искаш ли да видиме словесен двубой, или нямаш речник, а?