Путин обвини Германия, че набеждава Русия за дрона в Лайпциг; Медведев призова да се "ударят" Берлин и германски военни заводи

Руският президент Владимир Путин обвини днес Германия, че е подхвърлила доказателства, за да набеди Москва за атаката с дрон миналия месец на летището в Лайпциг, предаде Ройтерс.

Говорейки пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек, столицата на Киргизстан, той не посочи на какво се основава това обвинение.

Путин заяви, че като отправя обвинения срещу Русия, германското правителство се опитва да реши вътрешни проблеми, предизвикани от спада в рейтинга на одобрение на канцлера Фридрих Мерц.

"Очевидни грешки в икономиката. Предприятията се закриват. Хората губят работните си места, жизненият стандарт пада. Не е ясно защо се прави всичко това. Може да се обясни само с едно: че трябва да се "противодейства на агресивна Русия". А къде са доказателствата? Ето, подхвърлиха доказателства", заяви Путин.

Същевременно Кремъл обвини Германия, че следва курс на ескалация след заплахите за санкции във връзка с невзривилия се дрон, открит на летището в Лайпциг, предаде ДПА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е трудно да се коментират обвиненията срещу Русия, тъй като Германия не е предоставила доказателства в подкрепа на твърденията си.

"Когато се отправят толкова сериозни обвинения, те трябва да бъдат подкрепени по някакъв начин", каза Песков, цитиран от руската новинарска агенция Интерфакс.

"Очевидно е, че Германия поема по пътя на по-нататъшна ескалация“, заяви Песков, като добави, че Русия последователно е отричала всякакво участие в инцидента с дрона в Лайпциг.

Вместо това Москва посочи Киев, който според нея се възползва от разпалването на настроенията срещу Русия в страната във връзка с хибридната атака.

Говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова заяви пред ДПА, че Москва ще наложи ответни санкции, както и в предишни случаи.

Медведев поиска твърда военна реакция

Обвиненията на Германия срещу Русия изискват твърда военна реакция, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Според него Берлин трябва да понесе последствия за това, че приписва на Москва отговорността за инцидента с дрон на летището в Лайпциг.

"Като се има предвид неонацисткият, яростно русофобски курс на сегашното германско ръководство, измислената диверсия е най-слабата форма на наказание за техните грехове. Те заслужават пряк удар по всички германски предприятия, произвеждащи военна техника за бандеровската клика. А напълно вероятно е и по някои други места в Берлин", написа Медведев в своя Telegram канал.

Отделно той обвини западните лидери, които подкрепят Украйна, "преди всичко европейските", че спонсорират "тероризма", и припомни, че "те често пътуват до Киев с влак", като остави многоточие.

В нощта на 5 август на летището в Лайпциг, откъдето се доставят оръжия за Въоръжените сили на Украйна, беше открит дрон с взривно устройство в близост до украински товарен самолет Ан-124. Детонаторът не се е задействал. На 14 август в поле недалеч от летището бе открит още един безпилотник, също неизправен, съобщиха източници на "Der Spiegel" в германските служби за сигурност.

Снощи германският министър на вътрешните работи Александер Добриндт заяви, че организаторите и извършителите на тази хибридна атака са действали по поръчка на руски държавни структури. По думите му това се потвърждава от разследването, характера на престъплението и разузнавателните данни.

От своя страна германският външен министър Йохан Вадефул обвини президента на Руската федерация Владимир Путин в изостряне на отношенията между двете страни. Той също така обяви, че от 18 септември ще бъде закрито последното руско генерално консулство в Бон, както и "Руският дом“ в Берлин. Освен това той обеща да бъде затегнат контролът върху влизането на руски граждани в Германия.