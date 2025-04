Путин обяви "Великденско примирие" (Обновена)

Руският президент Владимир Путин обяви "Великденско примирие" във войната в Украйна. Той заяви, че Русия ще спре всички военни операции от 18:00 ч. на 19 април 2025 г. до 00:00 часа на 21 април 2025 г. Това стана ясно в събота от съобщение в Telegram на Кремъл. По-късно украинският президент Володимир Зеленски посочи, че това е "поредният опит на Путин да си играе с човешки животи". Той добави, че в Украйна звучат сирени, защото са засечени руски дронове.

"По време на съвещание в Кремъл върховният главнокомандващ изслуша доклада на Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили, за ситуацията по линията на съприкосновение и заяви, че руската страна спира всички военни действия от 18:00 ч. (московско време) на 19 април до 00:00 ч. на 21 април“, се казва в съобщението, цитирано от БТА.

BREAKING: Putin declares Easter truce in Ukraine • In observation of Pascha, Russia will stop all hostilities from 6pm April 19 to midnight April 21 • 'We expect Ukraine to follow this example,’ Putin says pic.twitter.com/Zdw3D2Xgki

"Предполагаме, че украинската страна ще последва нашия пример", каза той на срещата с Герасимов след обявяването на примирието. Путин допълни, че руските войски трябва да са готови да отговорят на евентуални нарушения на режима на спиране на огъня и провокации.

Засега не е ясно дали временното прекратяване на бойните действия важи само за територията на Украйна, или и за руската Курска област, където Русия се бори да изтласка украинските сили, откакто те пресякоха границите и превзеха части от нея през август миналата година.

"Ще направите отделен доклад за пограничните райони - Курска и Белгородска област - след приключване на бойните действия по прочистването на тези територии", каза Путин, след като изслуша доклада на военния командир за ситуацията с отвоюването на завзетите по-рано територии.

"Основната част от територията на областта, където имаше нахлуване, вече е освободена. Това са 1260 квадратни километра, 99.5 процента", заяви Герасимов.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски нарече обявеното от Русия спиране на огъня "нов опит на Путин да си играе с човешките животи".

"Що се отнася до поредния опит на Путин да си играе с човешки животи - в момента в цяла Украйна звучат сирени за въздушна тревога. В 17:15 ч. в небето ни са засечени руски бойни дронове. Украинската противовъздушна отбрана и авиация вече действат, за да ни защитят. Присъствието на дронове "Шахед" в небето ни разкрива истинското отношение на Путин към Великден и към човешкия живот", написа Зеленски в социалната мрежа X.

I have just received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi.



Today, our forces continued their activity on the territory of the Kursk region and are holding their positions. In the Belgorod region, our warriors have advanced and expanded our zone of control.



As for…