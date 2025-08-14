Путин похвали мирните усилия на Тръмп и изрази надежда за ядрена сделка на разговорите в Аляска

Руският президент Владимир Путин похвали усилията на администрацията на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна и изрази надежда, че двете страни могат да постигнат споразумение по въпросите за контролa над ядрените оръжия, предаде Ройтерс.

"Според мен настоящата американска администрация полага доста енергични и искрени усилия за спиране на военните действия, за прекратяване на кризата и за постигане на споразумения, които са в интерес на всички страни, участващи в този конфликт“, каза Путин, цитиран от CNN.

В четвъртък той е разговарял в Кремъл с високопоставени военни и граждански представители и ги е информирал за хода на преговорите със САЩ относно Украйна, както и за двустранните разговори с Киев.

Според списък, публикуван от Кремъл, сред присъстващите са били министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов и главният съветник на Путин по сигурността Сергей Шойгу. Сред присъстващите са били и руският финансов министър Антон Силуанов, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, съветници на Путин и представители на президентската администрация.

"Бих искал да ви запозная с това на какъв етап се намираме в контактите с настоящата американска администрация, която, според мен, полага доста активни и добросъвестни усилия за прекратяване на военните действия, намиране на изход от кризата и постигане на споразумения, които биха били в интерес на всички страни, замесени в конфликта", каза той, цитиран от БТА.

По думите му разговорите със САЩ са насочени към създаване на дългосрочни условия за мир между двете страни, в Европа и по света като цяло. Според него това може да се случи, ако се постигнат договорености по въпросите на стратегическите оръжия в следващите етапи от преговорите.

По-рано днес стана ясно, че в руската делегация, която ще присъства на срещата в Аляска в петък, ще бъдат външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов, специалният представител на Путин за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев и руският финансов министър Антон Силуанов.

"Гардиън" посочва, че Путин ще бъде заобиколен с опитни политици, финансови стратези и дипломати, които са оформяли външната и икономическата политика на Русия в продължение на повече от две десетилетия.

Според британското издание тази делегация сочи към целта на Путин да спечели доверието на Тръмп и да му предложи финансови стимули, за да застане на страната на Москва по въпроса с Украйна. Отличително е присъствеито на финансовия министър Антон Силуанов, който води политиката на Русия спрямо мащабните западни санкции, чието отменяне Кремъл многократно е поставял като основно условие за всяко мирно споразумение.

Кремъл съобщи, че няма планове да подписва документи в резултат от срещата на върха и предупреди, че би било "голяма грешка" да се предсказва резултатът от преговорите , предаде Ройтерс.

Тръмп очаква напредък в преговорите

Същевременно американският президент Доналд Тръмп заяви в ефира на Fox News Radio, че Путин "иска да се свърши". Той обясни, че е заинтересован най-вече от постигане на напредък в преговорите с Путин и отново заговори за тристранна среща между него, Зеленски и руския лидер.

"Имаме идея за три различни места, включително възможността, тъй като това би било най-лесно, да останем в Аляска", каза Тръмп, цитиран от "Гардиън". Според него има 25% шанс срещата да бъде неуспешна и да не се стригне до тристранни преговори.

"Ако е лоша среща, няма да се обаждам на никого. Прибирам се вкъщи. Но ако срещата е добра, ще се обадя на президента Зеленски и на европейските лидери", каза Тръмп.

След срещата между европейските лидери и Тръмп в сряда стана ясно, че американският президент е обещал да се обади на Зеленски веднага след края на срещата.