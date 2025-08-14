Путин похвали мирните усилия на Тръмп и изрази надежда за ядрена сделка на разговорите в Аляска

Руският президент Владимир Путин похвали усилията на администрацията на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна и изрази надежда, че двете страни могат да постигнат споразумение по въпросите за контролa над ядрените оръжия, предаде Ройтерс.
"Според мен настоящата американска администрация полага доста енергични и искрени усилия за спиране на военните действия, за прекратяване на кризата и за постигане на споразумения, които са в интерес на всички страни, участващи в този конфликт“, каза Путин, цитиран от CNN.
В четвъртък той е разговарял в Кремъл с високопоставени военни и граждански представители и ги е информирал за хода на преговорите със САЩ относно Украйна, както и за двустранните разговори с Киев.
Според списък, публикуван от Кремъл, сред присъстващите са били министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов и главният съветник на Путин по сигурността Сергей Шойгу. Сред присъстващите са били и руският финансов министър Антон Силуанов, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, съветници на Путин и представители на президентската администрация.
"Бих искал да ви запозная с това на какъв етап се намираме в контактите с настоящата американска администрация, която, според мен, полага доста активни и добросъвестни усилия за прекратяване на военните действия, намиране на изход от кризата и постигане на споразумения, които биха били в интерес на всички страни, замесени в конфликта", каза той, цитиран от БТА.
По думите му разговорите със САЩ са насочени към създаване на дългосрочни условия за мир между двете страни, в Европа и по света като цяло. Според него това може да се случи, ако се постигнат договорености по въпросите на стратегическите оръжия в следващите етапи от преговорите.
По-рано днес стана ясно, че в руската делегация, която ще присъства на срещата в Аляска в петък, ще бъдат външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов, специалният представител на Путин за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев и руският финансов министър Антон Силуанов.
"Гардиън" посочва, че Путин ще бъде заобиколен с опитни политици, финансови стратези и дипломати, които са оформяли външната и икономическата политика на Русия в продължение на повече от две десетилетия.
Според британското издание тази делегация сочи към целта на Путин да спечели доверието на Тръмп и да му предложи финансови стимули, за да застане на страната на Москва по въпроса с Украйна. Отличително е присъствеито на финансовия министър Антон Силуанов, който води политиката на Русия спрямо мащабните западни санкции, чието отменяне Кремъл многократно е поставял като основно условие за всяко мирно споразумение.
Кремъл съобщи, че няма планове да подписва документи в резултат от срещата на върха и предупреди, че би било "голяма грешка" да се предсказва резултатът от преговорите , предаде Ройтерс.
Тръмп очаква напредък в преговорите
Същевременно американският президент Доналд Тръмп заяви в ефира на Fox News Radio, че Путин "иска да се свърши". Той обясни, че е заинтересован най-вече от постигане на напредък в преговорите с Путин и отново заговори за тристранна среща между него, Зеленски и руския лидер.
"Имаме идея за три различни места, включително възможността, тъй като това би било най-лесно, да останем в Аляска", каза Тръмп, цитиран от "Гардиън". Според него има 25% шанс срещата да бъде неуспешна и да не се стригне до тристранни преговори.
"Ако е лоша среща, няма да се обаждам на никого. Прибирам се вкъщи. Но ако срещата е добра, ще се обадя на президента Зеленски и на европейските лидери", каза Тръмп.
След срещата между европейските лидери и Тръмп в сряда стана ясно, че американският президент е обещал да се обади на Зеленски веднага след края на срещата.
Тука здраво са се втренчили в Украйна, но там всичко е решено. И да има примирие, ще е временно. Така че спокойно. Светът е далеч по-сложен.
Доня, ако нямало резултати , нямало да се обажда на никого. Има си хас, като всеки мошеник ще каже , че е имал страхотни разговори и че може да има прекрасна сделка и че е убеден , че Путлер иска мир.
неслучайно в руския език си имат и думата "поцелуйко" - и като съществително, и като манталитет, и като популярна фамилия... ;-)
подозирам, чу има неква грешка при превода на "ядрени сделки"... ... ... Гнoмa пУтч0 просто се надява да палучи нЭкви ... яки стелки - да си ги подлага в обущетата, та белким мине за ... по-висОчЭк... ;-))) ... ... ... Защото, в крайна сметка, всичките бесовщини, злодеяния и ... смъртожадност на путч0 са заради пустия му джyджЭшки комплЭкс...
Самото посещение на Путлер е позор за САЩ . Да каниш масов убиец и военнопрестъпник сринал цели градове , бомбардирал умишлено болници и цивилни обекти, избил и отвлякъл деца означава да оставиш да ти се изхрачат в лицето и да се простиш с моралното си лидерство. И проблемът не само в дъртия идиот и магадебилите му, а в целия американски политически елит. Ако имунната му система още работеше сенатори и конгресмени щяха да излязат да се обявят категорично против тази налудничава визита, противоречаща …
на здравия разум,ще. Нито обаче републиканците,които само блеят като овце след Доня ,нито демократите, които реагират вяло, осъдиха посещението на людоеда. А това означава, че някой е започнал да губи здравия си разум и започва да живее в паралелна реалност.
Лидерите на СССР са известни с топлите си прегръдки и интимни целувки. Но най-прочут със сочните целувки в устата е Леонид Брежнев. Банкянската мутра също е любител на " Любовната дипломация”. Ръкува се, прегръща се и дори се целува със световните лидери, сякаш са стари познати-"запазена" марка Булгар.
Най-важният въпрос на тази среща е дали САЩ ще имат президент-републиканец през следващите сто години.
А-а, стига национален нихилизъм! По целуването ненадминат беше само бай Тошо! И какъв език пускаше на Брежнев! Виж, в наше време ученикът му го надмина - никакви целувки с Путин, направо свирки му върти.
Естествено е да се обсъждат важни работи. Украйна е обсъдена отдавна.
Един съветски виц; С официален визит в Москва идва Патрик Лумумба. След няколко дена го изпращат от летище Шереметьево. Самолетът излита и се отдалечава, а Брежнев още маха с ръце. Тихичко го предупреждават; Товарищ Брежнев, тоя не е чак толкова голям политик. Не си заслужава. Той ги гледа с изумление; Може и да не е важен политик, но САМО КАК СЕ ЦЕЛУВА?!