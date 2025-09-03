Путин предложи на Зеленски да се срещнат в Москва, но нямало смисъл

Руският президент Владимир Путин предложи на украинския президент Володимир Зеленски да се срещнат в Москва. Той направи това на пресконференция в края на посещението си в Китай.

„Никога не съм отказвал това, ако срещата е добре подготвена и доведе до някакви положителни резултати. Между другото, [президентът на САЩ] Доналд [Тръмп] ме помоли, ако е възможно, да проведа такава среща. Казах: да, възможно е. В крайна сметка, ако Зеленски е готов, нека дойде в Москва“, каза Путин.

В същото време той се усъмни „дали има някакъв смисъл“ от подобна среща и отново намекна за „нелегитимността“ на Зеленски. „В съответствие с Конституцията на Украйна... няма начини за удължаване на правомощията на президента. Абсолютно никакви. Той е избран за 5 години. Минаха 5 години - това е всичко“, отбеляза Путин. Според него „има разпоредба, според която избори не се провеждат при военно положение, но това не означава, че правомощията на президента се разширяват“ - те се прехвърляли на председателя на Върховната рада.

„Какво трябва да направят настоящите власти? Ако искат да бъдат легитимни и да участват пълноценно в процеса на уреждане, те трябва да проведат референдум. В съответствие с Конституцията на Украйна, въпросите, отнасящи се до територии - всякакви - се решават само с референдум“, добави Путин.

Същевременно той отбеляза, че плебисцитът е невъзможен при военно положение и ако Киев го отмени, тогава ще трябва да се проведат избори. „И този процес ще продължи вечно... Следователно, това е път за никъде, ако с действащия ръководител на администрацията, да го наречем така акурактно, просто провеждаме срещи“, заключи Путин.

Доналд Тръмп настоя за лични преговори между президентите на Русия и Украйна. Той повдигна този въпрос, след като лично се срещна и с двамата на 15 и 18 август и прие европейски лидери заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Тази инициатива обаче беше по същество отхвърлена от Москва, която постави допълнителни условия. По-специално, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че подобна среща е възможна само след „подробно уточняване“ на дневния ред, но Путин се нуждае от „ясно разбиране“, че мирното споразумение ще бъде подписано от „легитимно лице“, а правомощията на украинския президент били изтекли през май 2024 г.

Зеленски подчерта, че е готов за преговори с Путин във всякакъв формат, но би предпочел те да се проведат с участието на Тръмп. „Очакваме, че нашите партньори ще помогнат за постигането на поне минимално конструктивна позиция от Москва“, което „изпраща негативни сигнали“ по отношение на евентуална среща, отбеляза той.

На 26 август Тръмп заяви, че трудностите при прекратяването на войната между Русия и Украйна са причинени от „мащабен междуличностен конфликт“. Според него Путин отказва директен контакт със Зеленски, тъй като „не го харесва“.