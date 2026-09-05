Путин прие Уиткоф и Къшнър и нареди временно спиране на ударите срещу Украйна

Специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха с руския президент Владимир Путин, а в неделя се очакват и в украинската столица, където отиват за първи път.
Путин заяви пред американските емисари, че ситуацията, която са се събрали да обсъждат, е сложна, предаде руската новинарска агенция РИА.
Путин се среща лично с Уиткоф за осми път, а Къшнър участва за трети път в обсъжданията на това как да бъде решен конфликтът в Украйна.
"Искам да ви помоля да предадете най-добри пожелания и благодарности на президента на Съединените щати господин Тръмп", каза руският президент.
"Доналд Тръмп не спира със своите опити да направи принос към решаването на руско-украинския конфликт. Разбирам, че като цяло той влиза в сложна ситуация, но въпреки това не спира опитите си за решаване на конфликта", посочи Путин.
Подобни контакти винаги са от полза, каза руският държавен глава на срещата с американските пратеници.
Преди визитата руски атаки убиха най-малко петима души в Украйна. Aтакувани бяха и летищата "Киев" и "Бориспол", които са едни от вариантите за кацането на самолета с американските пратеници.
По-късно в неделя обаче руският президент Владимир Путин все пак нареди тридневно спиране на руските удари по Киев заради посещението, след като това направи и украинският лидер Володимир Зеленски.
Американският президент Доналд Тръмп коментира, че "има голям шанс" да се постигне пробив в усилията за мир.
Тръмп поясни, че по време на визитите двамата ще представят предложение за прекратяване на войната, но не е ясно какво точно е то.
Руският президент Владимир Путин наскоро определи преговорите като: “замразени”, но въпреки това Москва е потвърдила готовност да приеме американските пратеници.
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Просташко племе, родено от друго просташко племе
Само ги вижте на снимката - клоуните на гл Палячо отиват при руззкия Цар да правят сделка за милиарди,като жертвата е Украйна. Още 2 месеца ще им търпим глупостите.
Дръжте го това куче краставо , да продължава да краде никове , просташка престъпна медия
Да се закрие тая гадна помиарска медия, и се разкарат всичката тия човешки утайки и отрепки.