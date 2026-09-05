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Путин прие Уиткоф и Къшнър и нареди временно спиране на ударите срещу Украйна

67 коментара
Кадър от срещата в Москва, сн. ЕПА/БГНЕС
Специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха с руския президент Владимир Путин, а в неделя се очакват и в украинската столица, където отиват за първи път.
 
Путин заяви пред американските емисари, че ситуацията, която са се събрали да обсъждат, е сложна, предаде руската новинарска агенция РИА.
 
Путин се среща лично с Уиткоф за осми път, а Къшнър участва за трети път в обсъжданията на това как да бъде решен конфликтът в Украйна.
 
"Искам да ви помоля да предадете най-добри пожелания и благодарности на президента на Съединените щати господин Тръмп", каза руският президент.
 
"Доналд Тръмп не спира със своите опити да направи принос към решаването на руско-украинския конфликт. Разбирам, че като цяло той влиза в сложна ситуация, но въпреки това не спира опитите си за решаване на конфликта", посочи Путин.
 
Подобни контакти винаги са от полза, каза руският държавен глава на срещата с американските пратеници. 
 
Преди визитата руски атаки убиха най-малко петима души в Украйна. Aтакувани бяха и летищата "Киев" и "Бориспол", които са едни от вариантите за кацането  на самолета с американските пратеници.
 
По-късно в неделя обаче руският президент Владимир Путин все пак нареди тридневно спиране на руските удари по Киев заради посещението, след като това направи и украинският лидер Володимир Зеленски.
 
Американският президент Доналд Тръмп коментира, че "има голям шанс" да се постигне пробив в усилията за мир.
 
Тръмп поясни, че по време на визитите двамата ще представят предложение за прекратяване на войната, но не е ясно какво точно е то. 
 
Руският президент Владимир Путин наскоро определи преговорите като: “замразени”, но въпреки това Москва е потвърдила готовност да приеме американските пратеници.  

Ключови думи

Москва Киев Джаред Къшнър Стив Уиткоф
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67 коментара

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  1. Коментарът е изтрит в 21:14 на 5 септември 2026 от автора.
    #67
  2. Коментарът е изтрит в 20:57 на 5 септември 2026 от автора.
    #66
  3. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #65
  4. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #64
  5. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #63
  6. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #62
  7. F16
    #61

    Просташко племе, родено от друго просташко племе

  8. pasullica1977
    #60

    Само ги вижте на снимката - клоуните на гл Палячо отиват при руззкия Цар да правят сделка за милиарди,като жертвата е Украйна. Още 2 месеца ще им търпим глупостите.

  9. F16
    #59

    Дръжте го това куче краставо , да продължава да краде никове , просташка престъпна медия

  10. F16
    #58

    Да се закрие тая гадна помиарска медия, и се разкарат всичката тия човешки утайки и отрепки.

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