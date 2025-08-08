Путин разговаря с ключови съюзници преди планираната среща с Тръмп

Руският президент Владимир Путин проведе поредица от разговори в петък с лидерите на ключови свои съюзници като Китай, Индия и три бивши съветски републики, за да ги информира за контактите си със Съединените щати относно войната в Украйна, предаде Ройтерс в петък.

Путин разговаря с пратеника на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф в Москва в сряда, след което Кремъл заяви, че среща на върха между Путин и Тръмп може да се проведе още следващата седмица. Не са обявени място, дата или дневен ред.

Кремъл съобщи, че Путин е информирал по телефона президентите на Узбекистан и Казахстан - Шавкат Мирзийоев и Касъм-Жомарт Токаев - за състоялите се в сряда разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Двамата колеги на Путин са се изказали в подкрепа на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Според съобщения в беларуски и китайски медии руският президент е разговарял по телефона и с държавния глава на Беларус Александър Лукашенко, както и с китайския президент Си Цзинпин.

Китайският президент Си Дзинпин каза на Путин в телефонен разговор, че Китай е доволен да види, че Русия и Съединените щати поддържат контакт и подобряват връзките си, за да постигнат напредък в политическото разрешаване на кризата в Украйна, съобщи китайската държавна телевизия CCTV.

Китай е основен поддръжник на Русия в конфронтацията ѝ със Запада, както и най-големият ѝ търговски партньор. Путин трябва да посети Китай през септември за събития, отбелязващи 80-годишнината от края на Втората световна война.

По-рано в петък и индийският премиер Нарендра Моди съобщи, че е разговарял по телефона с Путин. "Имах много добър и подробен разговор с моя приятел президента Путин. Благодарих му, че сподели най-новото развитие по отношение на Украйна", написа Моди в социалната мрежа "Екс".

В четвъртък Путин разговаря и с южноафриканския президент Сирил Рамафоса, който изрази "пълната подкрепа на Южна Африка за мирните инициативи, които ще сложат край на войната и ще допринесат за траен мир между Русия и Украйна".

Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, президент на Обединените арабски емирства, се срещна с Путин в Москва в четвъртък и Путин заяви, че ОАЕ са възможно място за срещата на върха Русия-САЩ.

Русия, Китай, Индия, Южна Африка и ОАЕ са членове на групата страни БРИКС, която Москва разглежда като противовес на политическото и икономическо господство на САЩ, коментира Ройтерс.

САЩ и Русия не оповестиха никаква информация по въпроса какви предложения за прекратяване на украинския конфликт е отправил Уиткоф в Москва. Въпреки това първата среща на върха между лидерите на САЩ и Русия от 2021 г. насам е договорена и може да се състои през следващите дни.

По-рано днес АНСА предаде, че Тръмп е попитал италианската министър-председателка Джорджа Мелони дали би искала Рим да бъде домакин на тристранна среща, посветена на войната в Украйна. Първоначално американският президент предложи украинският лидер Володимир Зеленски също да участва в консултациите. Мелони е изразила съгласие за домакинството, пише още АНСА, но руски представител днес заяви пред ТАСС, че срещата няма да се състои в страна членка на ЕС, а в Турция или в Обединените арабски емирства. Освен това Путин отказа да се ангажира със среща със Зеленски, отбелязва АНСА, цитирана от БТА.