Путин: Санкциите няма да засегнат икономическото ни благополучие

Американските санкции върху двете големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл" ще имат определени последствия, но те няма да засегнат икономическото благополучие на страната. Това заяви в четвъртък руският президент Владимир Путин, предадоха световните агенции.
Той направи изявление в Кремъл малко след като бе обявена новината за налагането на санкциите. Администрацията на Доналд Тръмп се задейства след като стана ясно, че планираната среща между него и Путин няма да се състои.
Руският президент коментира, че санкциите са опит да се окаже натиск върху страната му.
"Но нито една уважаваща себе си държава и нито един уважаващ себе си народ няма да реши никога нищо под натиск", заяви той.
Едновременно с това Путин предупреди, че цените на петрола на световните пазари ще се повишат. Това, по думите му, ще се отрази предимно на страни като САЩ, "което няма да е приятно, особено с оглед външнополитическата им ситуация".
Запитан за провалената среща в Будапеща, той заяви, че американската страна е решила да я отложи. Путин допълни, че винаги е поддържал диалога, който много важен, особено по време на война.
"Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война", заяви той.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
18 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Каквото каже масовият убиец и лъжец Путлер означава, че ще е обратното.
Срещу олигарсите са санкциите, които обеднявайки и ограничени за бизнес и луксозни харчове в чужбина, може да решат да се отърват от този, който ги натика обратно в блатото.
Затова има руски наследствен алкохолизъм. Идеята за " величието на руснака" трудно се поддържа. :)))
да плашиш руснак с нямане е същото като да плашиш САЩ с поскъпване на петрола ... първите са видели, такова нямане, което повечето не могат да си представят а 2рите просто си печатат пари. Очевидно за руснака да е "най-велик" е по важно от това да живее добре. Та санкциите не знам дали са срещу Русия или по скоро срещу верни проксита като нашата мила родина.
Но богати, богати, не покрити с кал, ровещи в кофите ;) и унищожаващи ги на фронта за копейки
Все пак членството ни в НАТО, ЕС, Шенген и Еврозоната ни теглят напред и тъпунгерите възможностите са ограничени предимно до мърморене и самозаблуди.
Що да са пе.дали? Щото не искат да се сношав...съобщават с него? :)))
Благополучие нямате, та на практика хипофизното джудже от блатния кенеф е прав.
Българинът има две хубави черти, които го отличават от руснака: присмехулен е и малко нещо анархист към властта. И две лоши: безразличен е поради присмехулност и пасивен поради скептицизъм.:)
Нещо не сте разбрал. Путин казва, че американците са пе.дали. И е 100% прав.