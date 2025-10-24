Путин: Санкциите няма да засегнат икономическото ни благополучие

Американските санкции върху двете големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл" ще имат определени последствия, но те няма да засегнат икономическото благополучие на страната. Това заяви в четвъртък руският президент Владимир Путин, предадоха световните агенции.

Той направи изявление в Кремъл малко след като бе обявена новината за налагането на санкциите. Администрацията на Доналд Тръмп се задейства след като стана ясно, че планираната среща между него и Путин няма да се състои.

Руският президент коментира, че санкциите са опит да се окаже натиск върху страната му.

"Но нито една уважаваща себе си държава и нито един уважаващ себе си народ няма да реши никога нищо под натиск", заяви той.

Едновременно с това Путин предупреди, че цените на петрола на световните пазари ще се повишат. Това, по думите му, ще се отрази предимно на страни като САЩ, "което няма да е приятно, особено с оглед външнополитическата им ситуация".

Запитан за провалената среща в Будапеща, той заяви, че американската страна е решила да я отложи. Путин допълни, че винаги е поддържал диалога, който много важен, особено по време на война.

"Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война", заяви той.