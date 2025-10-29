Путин се похвали с още едно "уникално" оръжие - ядреното суперторпедо "Посейдон"

Президентът Владимир Путин продължава да разказва за "успешното изпитание" на руско "чудодейно оръжие" на фона на влошаващите се отношения със Съединените щати заради отказа му да прекрати огъня в Украйна. След междуконтиненталната крилата ракета "Буревестник", държавният глава представи безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон".
И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва Ройтерс.
При посещение в Централната военна болница "П. В. Мандрика", в която пи чай с ранени военнослужещи във войната в Украйна, Путин съобщи, че изпитанието е било вчера.
"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време. То е уникално по скорост и достигана дълбочина", обясни Путин.
Още по темата
"Това е огромен успех“, каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон“ надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат“, наричана още СС-Х-29 (SS-X-29) или "Сатан II".
"Мощността на "Посейдон" значително надвишава мощността даже на нашата най-обещаваща междуконтинентална ракета "Сармат", посочи руският лидер. "Няма такава друга ракета като "Сармат". Тя скоро ще застъпи на бойно дежурство", обяви президентът на Русия.
Миналата седмица той обяви, че Русия е извършила успешно изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник". Според Москва тя може да пробие всякаква защита, обръща внимание Ройтерс.
По думите на Путин разработената от руски специалисти ракета "Буревестник" има "безусловни преимущества", акцентира ТАСС. "Ние можем да се гордеем с постиженията на нашите учени, специалисти, инженери, които направиха всичко това", заяви държавният глава, допълвайки, че технологии по конструирането на "Буревестник" може да бъдат използвани в космически програми и в селското стопанство.
Путин за първи път спомена "Посейдон" и "Буревестник" през 2018 г..
Торпедото "Посейдон“ се нарича още подводен дрон. През 2018 г. Путин заяви, че е способно "да се движи на голяма дълбочина и през междуконтинентални разстояния със скорост многократно по-голяма от тази на подводниците, най-модерните торпеда и всички видове надводни кораби“. Планирано е торпедото да се използва за унищожаване на крайбрежна инфраструктура и вражеска територия.
Руската пропаганда изобразява "Посейдон“ като оръжие на „Страшния съд“, което може да унищожи крайбрежните градове на САЩ с радиоактивно цунами. През 2020 г. Държавният департамент заяви, че торпедото "вероятно е предназначено да бъде въоръжено с ядрени бойни глави с мощност от няколко мегатона“.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
34 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Национална особеност на руските изобретения; руснака чака, чака, чака и като види дебелото и косматото, веднага нещо "изобретява"! И всички по земните кълбета са балами... Вярват!!!
Кое? Че е маниакален и налуден тиранин или че е изплашен? Вече и в Русия започват да виждат двете неща.
"На гол тумбак, чифте пищови:)". .... В случая гол е не тумбакът, а з@дникът и чифтето не са пищови, а най са т@ш@ци.
Това няма да помогне действително.
Напълно луд и видимо изплашен диктатор.
Аз пък миналата седмица в моя гараж заедно с комшията шизофреник, изобретих и вчера задействах чудотворно и уникално оръжие "Зевс", което има крушки не само отдолу (като оръжието на Путин), но във всички видими места и действа в море, суша, космос, на височина и дълбочина. Заинтересованите да се обадят на комшията (4-ти км), който отговаря за продажбите на едро!!!
Дорогой, не усещаш ли, че тези претоплени манджи отпреди 6-7 години поставят вече въпроса не за нещо друго, а за вменяемостта на Путин? Един куршум в тила му от акт на възмездие вече се превръща в акт на милосърдие - той самият да не се мъчи повече.
това важи за някои българи , които са по самохвалството и самоизтъкването. Направете едно ядрено торпедо, да ви видя какво можете. Изобщо нещо можете ли освен да коленичите на западаните си господари.
На гол тумбак, чифте пищови:)
Ядрените технологии, на които е базирана руската ракета „Буревестник“, могат да бъдат приложени и в икономическите дейности и лунната програма на страната, заяви президентът Владимир Путин.
„Ще можем да използваме всичко това и за икономически цели, по-специално за решаване на проблеми с електрозахранването в Арктика, а също така ще го използваме и в нашата лунна програма“, отбеляза държавният глава по време на посещение във военната болница „Мандрика“.
„Всъщност, радиационно защитеното електронно …
оборудване, което използва ракетата „Буревестник“, вече се използва в космическите програми“, добави Путин.
Според президента „това е пробив не само по отношение на повишаване на отбранителните способности на страната, но и по отношение на бъдещето на науката и икономиката“.