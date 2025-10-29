Путин се похвали с още едно "уникално" оръжие - ядреното суперторпедо "Посейдон"

Президентът Владимир Путин продължава да разказва за "успешното изпитание" на руско "чудодейно оръжие" на фона на влошаващите се отношения със Съединените щати заради отказа му да прекрати огъня в Украйна. След междуконтиненталната крилата ракета "Буревестник", държавният глава представи безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон".

И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва Ройтерс.

При посещение в Централната военна болница "П. В. Мандрика", в която пи чай с ранени военнослужещи във войната в Украйна, Путин съобщи, че изпитанието е било вчера.

"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време. То е уникално по скорост и достигана дълбочина", обясни Путин.

"Това е огромен успех“, каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон“ надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат“, наричана още СС-Х-29 (SS-X-29) или "Сатан II".

"Мощността на "Посейдон" значително надвишава мощността даже на нашата най-обещаваща междуконтинентална ракета "Сармат", посочи руският лидер. "Няма такава друга ракета като "Сармат". Тя скоро ще застъпи на бойно дежурство", обяви президентът на Русия.

Миналата седмица той обяви, че Русия е извършила успешно изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник". Според Москва тя може да пробие всякаква защита, обръща внимание Ройтерс.

По думите на Путин разработената от руски специалисти ракета "Буревестник" има "безусловни преимущества", акцентира ТАСС. "Ние можем да се гордеем с постиженията на нашите учени, специалисти, инженери, които направиха всичко това", заяви държавният глава, допълвайки, че технологии по конструирането на "Буревестник" може да бъдат използвани в космически програми и в селското стопанство.

Путин за първи път спомена "Посейдон" и "Буревестник" през 2018 г..

Торпедото "Посейдон“ се нарича още подводен дрон. През 2018 г. Путин заяви, че е способно "да се движи на голяма дълбочина и през междуконтинентални разстояния със скорост многократно по-голяма от тази на подводниците, най-модерните торпеда и всички видове надводни кораби“. Планирано е торпедото да се използва за унищожаване на крайбрежна инфраструктура и вражеска територия.

Руската пропаганда изобразява "Посейдон“ като оръжие на „Страшния съд“, което може да унищожи крайбрежните градове на САЩ с радиоактивно цунами. През 2020 г. Държавният департамент заяви, че торпедото "вероятно е предназначено да бъде въоръжено с ядрени бойни глави с мощност от няколко мегатона“.