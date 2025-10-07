Руският президент Владимир Путин каза днес, че въоръжените сили на Русия са превзели от началото на тази година почти 5000 квадратни километра и установили контрол над 212 населени пункта в Украйна, съобщиха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на негово изявление на среща с ръководството на министерството на отбраната и генералния щаб на руската армия в Санкт Петербург. По думите на руския лидер Москва е запазила пълна стратегическа инициатива на бойното поле.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Путин, който на рождения си ден работи в родния си град Санкт Петербург, е изслушал по време на срещата с висшите военни командири доклад за оперативната обстановка в зоната на така наречената специална военна операция.
Според руския президент въпреки опитите за съпротива, въоръжените сили на Украйна отстъпват по цялата фронтова линия.
По думите му желанието на жителите на Донбас и Новорусия да свържат бъдещето си с Русия е доказало, че решенията, взети през февруари 2022 г., са били правилни.
А Киев, който се стреми да демонстрира поне някакви успехи пред своите покровители от Запада, нанася удари по мирни обекти на Русия, каза още Путин.
