Путин убеди Тръмп, че Украйна трябва да направи големи отстъпки и ще продължи войната

САЩ са готови да дадат на Украйна гаранции за сигурност при днешната среща на Тръмп Зеленски, пише американският вестник "Вашингтон Пост" преди срещата между президентите на САЩ и Украйна в американската столица.

Според изданието, цитирано от БТА, обаче "изработването на точните гаранции за сигурност вероятно ще бъде дълъг процес, което може да позволи на Путин да продължи войната, докато се доуточняват подробностите".

Украински представител коментира пред "Вашингтон Пост", че за Зеленски би било невъзможно да се съгласи на каквато и да е сделка, която би го принудила да отстъпи Донбас.

Въпреки това изследователят в Украинския институт за стратегически проучвания Микола Биелисков казва, че "за съжаление, наистина съществува риск" от повторение на сцената от по-рано тази година.

"Изглежда, че Путин е успял да убеди Тръмп в Аляска, че Украйна трябва да направи големи отстъпки за мир", добавя той.

Вестник "Ню Йорк Таймс" коментира, че висш европейски дипломат е описал пред изданието паниката сред европейските съюзници. Дипломатът заявява, че не е виждал среща като тази да се организира толкова бързо от времето преди войната в Ирак.

Според него също най-голямото опасение е да не се повтори сцената от февруари.

"Ню Йорк Таймс" изтъква, че "европейците ще трябва да намерят начин да убедят Тръмп да се ангажира с конкретни гаранции за сигурността на Украйна, които биха могли да включват миротворчески сили, които да възпрат Путин от подновяване на войната след няколко години".

Вестник "Уолстрийт Джърнъл" пише, че преди почти шест месеца украинският президент е бил "помолен да напусне Белия дом след конфронтация с президента Тръмп относно "реалните гаранции за сигурност", които украинският лидер настояваше, че са необходими за мирното споразумение с Русия.

"Когато Зеленски се върне в Овалния кабинет днес, различията по отношение на гаранциите за сигурност ще са по-малко, но пропастта по отношение на териториалните претенции на Москва ще остане", коментира изданието. То добавя, че това поставя Зеленски пред дилема: как да запази подкрепата на Тръмп, като в същото време отговори на руските териториални предложения, които се чувства длъжен да отхвърли.

Европейското издание на сп. "Политико" цитира дипломати, които казват, че очакват европейските лидери да придружат Зеленски в опит да гарантират, че "ключовите червени линии няма да бъдат преминати и че Украйна няма да бъде принудена против волята си да се откаже от територия, за да сключи споразумение."

Списанието изтъква, че снощната публикация на американския президент, в която той възложи на Украйна отговорността да прекрати войната с Русия, е задала потенциално напрегнат тон за преговорите днес.

"Това представлява ярък контраст с червения килим, който разпъна дни по-рано за руския лидер Владимир Путин", коментира изданието.

Британският вестник "Файненшъл Таймс" пише, че според високопоставен украински служител, близък до президента, целта на Зеленски на срещата ще бъде да установи "продуктивен процес за постигане на мир, без Украйна да бъде принуждавана да предприеме невъзможни стъпки, като изтегляне на войските" от Донецка и Луганска област".

Според него за тази цел украинският президент е готов да направи "приемлив компромис" по настоящата фронтова линия, с който украинците биха могли да се съгласят.

От друга страна, изданието цитира и Костянтин Елисиев, съветник по външна политика на предшественика на Зеленски Петро Порошенко, който казва, че Зеленски трябва да "избягва емоциите" и дори да вземе пример от "хладнокръвния прагматизъм" на Путин, като се съобразява с интересите и целите на американския президент.