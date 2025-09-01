Путин в Китай: Западът е виновен за войната в Украйна

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Засега са само закани от анонимен бандит и побойник, неспособен да провежда разсъждения. Не знам какво чакаш, извърши си престъпленшята , изпълни си заканите, без да се обясняваш излишно .
Това чакам, сульо - да ти видя имената в призовката
Преди извънредната специална операция която можеше и да не се случи западът каза на Русия че руснаците нямат права и нямат интереси. Путин видя в тези приказки началото на загубата на суверенитет и започна да действа изпреварващо.
Руснак и суверенитет? Ха-ха-ха!
Путин: Западът е виновен за войната в Украйна, а Полша за ВСВ. Руски ПАТЕНТ; ОТНАЧАЛО СЕ ПРЕНАПИСВА ИСТОРИЯТА, А СЛЕД ТОВА ГЕОГРАФИЯТА!!!
Ако Хитлер беше победил руснаците е имало план черно на бяло да останат само 30 - 40 милиона руснаци за работници в немските заводи, а останалите да бъдат избити. Затова руснаците ще се бият до смърт да не загубят суверенитета си.
Вие тук изруди, които заплашвате с физическа саморазправа, ще отговаряте за заканите и действията си пред съответните органи, както е в цивилизования свят, където правата на гражданите са защитени с конституция. Невежо говедо.
Недей много нареждай кой - какво, да не си събираш зъбите
Това което се е случило в Украйна в периода от 2014 до 2022, и след това , до днес , няма как да промените, то се е случило независимо дали ви харесва. Затова без много приказки, сега , днес се провежда специална военна операция. Това не е новина.
Путин никога и не се е опитвал да вдига стандарта на живот. Той се вълнува от други неща и живота на руснаците не е сред тях.