Путин в Китай: Западът е виновен за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че на срещата му с Доналд Тръмп в Аляска през миналия месец са постигнати разбирателства, които да доведат до мир в Украйна. В същото време, по време на откриването на Шанхайския форум, той отново обвини Запада за войната.

По думите му "опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за украинската криза".

Кризата в Украйна не е възникнала заради инвазия, а в резултат на държавен преврат в Киев, подкрепен от западните съюзници на Украйна, добави Путин.

Той каза, че оценява усилията на Китай и Индия за разрешаването на кризата в Украйна.

Руският президент посочи, че е обсъдил с лидерите на страните от ШОС срещата си с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска на 15 август.

Китайският държавен глава Си Цзинпин събра днес лидерите на Русия, Индия, Турция и Иран, както и редица евразийски ръководители, за среща на върха, предназначена да постави Китай в центъра на геостратегическата конкуренция, отбеляза АФП.