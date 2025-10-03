Путин заплаши с бърза реакция при европейска “провокация”

Руският президент Владимир Путин обяви, че Москва ще реагира бързо, ако смята, че Европа я провокира.

"Ако някой все още иска да се съревновава с нас във военната сфера, нека се опита. "Ответните действия от страна на Русия няма да закъснеят", каза Путин на Валдайския дискусионен форум в Сочи, цитиран от БТА. Той поясни, че страната е готова да извърши и ядрен опит, ако друга държава го направи.

Изказванията на Путин дойдоха, докато 45 европейски лидери се събраха в Копенхаген за среща на върха, целяща да засили подкрепата за Украйна и да ускори отбранителните проекти, предназначени да гарантират, че континентът е способен да възпре руска агресия, посочва "Гардиън", цитиран от БТА. Срещата последва бурни седмици, през които няколко европейски държави съобщиха за руски нахлувания на дронове и самолети, което породи опасения, че Москва изпробва решимостта на НАТО.

Според Путин европейските лидери засилват "истерията". "Излиза, че войната с руснаците е съвсем близо. Те повтарят тази глупост, тази мантра, отново и отново", добави Путин.

По думите му идеята за възможна атака на Русия срещу НАТО като "невъобразима" и нямал намерение да атакува.

Виновната Европа

Путин за пореден път обвини Европа за продължаващата руска война в Украйна и повтори тезата си, че първопричината за войната е в политиките на Запада след края на Студената война.

Според него всички страни от НАТО се сражават с Русия, предоставяйки на Украйна

разузнавателна информация и оръжия.

Руският президент отново заяви, че войната в Украйна обслужва чужди интереси, а Киев определи като инструмент. Според него от началото на войната силите на НАТО напредват към руските граници, а Украйна не е запазила своята независимост. Путин твърди, че войната можело да се избегне, ако Украйна не била превърната в “чужд разрушителен инструмент”.

Путин не пропусна възможността да говори с добър тон за американския президент Доналд Тръмп и каза, че "ако Тръмп беше на власт, конфликтът в Украйна можеше да бъде избегнат". Фраза, която самият американски президент често използва.

"Хартиеният тигър”

Руският лидер заговори за пълномащабно възстановяване на двустранните отношения със Съединените щати, въпреки “значителните разногласия”. По думите му при срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Аляска през август двамата са обсъдили “повърхностно” възстановяването на отношенията.

“Срещата на върха в Аляска през август показа, че президентът Тръмп умее внимателно да слуша събеседника си”, каза Путин

Редом с това руският президент отговори на изказването на Тръмп, че Русия е "хартиен тигър", като заяви, че страната успешно се противопоставя на НАТО и има най-боеспособната армия.

"Ако воюваме с целия блок НАТО и напредваме, настъпваме, чувстваме се уверени, и при това положение сме хартиен тигър, то какво тогава е самата НАТО? Какво представлява тогава сама по себе си тази организация?", попита Путин.

Преди десетина дни Тръмп заяви, че Украйна може да си върне загубените територии и нарече Русия “хартиен тигър”.

"Искрено, просто искам да кажа: успокойте се, спете спокойно и се грижете за собствените си проблеми. Просто погледнете какво се случва по улиците на европейските градове", допълни Путин.

Според него опитите на западните страни "да контролират всички и всичко" предизвиква вътрешнополитическо напрежение в тези държави и кара гражданите им да си зададат въпроса "за какво е нужно всичко това".

Независимо че говори за възстановяване на двустранните отношения, Путин предупреди САЩ, че има риск от ескалация, ако предадат на Украйна ракети "Томахоук".

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви миналата седмица, че Вашингтон обмисля дали да даде ракети "Томахоук" на Украйна.

"Дали такава стъпка ще нанесе щети върху отношенията ни със САЩ - разбира се, че ще го направи. Невъзможно е да се използват ракетите "Томахоук" без директното участие на американски военен персонал. А това би означавало качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и САЩ", каза Путин.

Според него обаче този ход не би променил ситуацията на бойното поле в Украйна.

Президенти и императори

На форума руският президент каза, че не е император, а избран президент, предаде Ройтерс.

Попитан от модератора на събитието дали се чувства като руския император Александър I по време на Виенския конгрес, Путин заяви:

"Не, не се усещам така. Александър Първи е бил император, а аз съм президент, избран от народа за определен срок от време. Разликата е голяма".

По думите му обаче Александър I е "обединил Европа със сила" и е победил нахлулия на руска земя враг и дори спорните понякога решения на императора следва да бъдат оценявани от историците.