Работник е тежко обгорял при инцидент в завод "Арсенал"

Работник е пострадал тежко при пореден сериозен инцидент във военния завод "Арсенал" в Казанлък, съобщава БГНЕС.

Пострадалият е тежко обгорял при производствена авария, възникнала в сряда.

Властите съобщава, че се прави оглед на местопроизшествието и ще се изясняват причините за инцидента.

Преди месец при авария на машина загина друг работник в оръжейния завод в Казанлък.